Un candidat sérieux au top 6 ? Après un été chargé, Saint-Trond prévient la concurrence

Et si c'était eux, la surprise de la saison ? Saint-Trond est actuellement dans le wagon de tête et n'entend pas rester un tube de l'été.

Sur papier, il ne devrait pas y avoir énormément de marge de manoeuvre pour les clubs visant le top 6 cette saison. Le trio Bruges-Union-Genk paraît assuré des Playoffs, et derrière eux, beaucoup voient Anderlecht, Gand et l'Antwerp se disputer les restes - avec, peut-être, un Standard cette fois à la lutte jusqu'au bout pour intégrer la phase finale du championnat.

Les autres ? Chaque saison, ils paraissent un peu plus courts pour le top 6, même si un invité surprise (Malines, le Cercle, Westerlo...) a souvent réussi à intégrer les Champions Playoffs. Cette saison, un club bouscule cependant l'ordre établi : Saint-Trond.

Après six matchs, les Canaris tiennent en effet la dragée haute au top belge et occupe la tête du championnat en compagnie de l'Union Saint-Gilloise (14 points). Un tube de l'été comme il y en a si souvent ? Au Stayen, on ne l'entend pas de cette oreille.

Suite à la vente inattendue de Louis Patris, le CEO trudonnaire Takayuki Tateishi a pris la parole. "Cette saison, nous disposons d'un budget mercato important (...) Les nouveaux venus incarnent le style de jeu de Saint-Trond. Nous voulons aligner une équipe qui possède des qualités techniques, associés à un esprit d'équipe et un travail acharné", déclare-t-il sur le site officiel de STVV.

"Notre ambition est immense (...) Grâce à nos efforts considérables, notre club est sain financièrement. Cela nous permettra d'investir de plus en plus, au contraire d'autres équipes qui sont dans le rouge", conclut Tateishi.