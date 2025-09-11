Une plainte déposée contre Chelsea au sujet d'un transfert d'Eden Hazard ?

La Fédération anglaise de football (FA) a déposé des dizaines de plaintes contre Chelsea. Celles-ci concernent principalement des infractions liées à l'utilisation d'intermédiaires lors de transferts et à des paiements versés à des agents.

74 infractions. C’est le nombre de plaintes déposées par la FA, la Fédération anglaise de football, contre Chelsea. Le club londonien se serait rendu coupable, à plusieurs reprises entre 2010 et 2022, de violations de la réglementation lors de transferts.

C’est ce qu’a révélé The Guardian. À cette époque, le milliardaire russe Roman Abramovitch était encore propriétaire de Chelsea. En 2022, il a vendu le club à l’Américain Todd Boehly.

Chelsea précise, dans un communiqué, que le club avait lui-même découvert ces irrégularités lors du rachat il y a trois ans : "Immédiatement après la finalisation de la reprise, le club a signalé ces dossiers à tous les organismes de contrôle concernés, dont la FA", peut-on lire.

Manipulations autour du transfert d’Hazard ?

Les infractions concernent différents volets, notamment des paiements illégaux à des agents et à des tiers lors de transferts de joueurs. Une plainte aurait également été déposée concernant un transfert d’Eden Hazard, même si l’on ne sait pas encore de quel mouvement il s’agirait exactement.

Reste à savoir si Chelsea fera face à des sanctions sportives. La FA avait déjà introduit 115 plaintes contre Manchester City, mais cette affaire n’a toujours pas abouti à des sanctions concrètes. Le club londonien pourrait, lui, écoper d’une (énorme) amende.