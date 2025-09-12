"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club

"Je ne veux pas être un choix par défaut" : les vérités de Felice Mazzu dans sa recherche d'un nouveau club
Felice Mazzu est sans club depuis la fin de son aventure à Saint-Trond. Mais l'envie de retrouver un banc de touche est bel et bien là.

La saison passée au Stayen a été éprouvante pour Felice Mazzu. De l'énergie déployée pour sortir l'équipe de sa spirale négative au stress de la lutte pour le maintien dans laquelle ses hommes ont malgré tout été embourbés, l'entraîneur carolo a pris du temps pour s'en remettre : "J’ai eu un été très reposant. Cela me permet de retrouver un peu de fraîcheur et de quiétude", explique-t-il au micro de la RTBF.

Mazzu a parfois laissé planer le doute sur son avenir dans le football professionnel par le passé mais explique cette fois vouloir remettre le pied à l'étrier : "À court ou à moyen terme, le but est de retrouver un club. J’ai vécu une période assez compliquée, tout le monde le sait… donc il ne faut plus que je me plante".

Retrouver le terrain, mais pas à n'importe quel prix

Il prend donc le temps et ne sautera pas sur la première proposition venue : "J’aimerais trouver un projet avec des gens qui me font vraiment confiance et ne pas être un choix par défaut. Je dois être attentif au projet. L’objectif est effectivement de continuer à entraîner. Je l’espère".

C'est que l'adrénaline du weekend et la minutie des entraînements en semaine ont rythmé une bonne partie de sa vie : "Le terrain, le coaching me manque. Vivre sur un terrain, c’est tout à fait différent. Cette énergie qu’on doit mettre. Ces moments de satisfaction ou de déception".

Felice Mazzu a donc encore le feu sacré. Reste à savoir si cela le mènera à remplacer un coach sacrifié en cours d'exercice ou si le projet idéal le mènera à reprendre une équipe avec le temps d'une préparation complète.

Felice Mazzu

