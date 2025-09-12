Tout le monde s'en mêle : Georges-Louis Bouchez relance la polémique DAZN

Georges-Louis Bouchez prend position dans la polémique autour de DAZN. Le président des Francs Borains appelle à soutenir la plateforme.

Georges-Louis Bouchez ajoute son grain de sel. Président des Francs Borains et homme politique, il a choisi de prendre position dans le débat qui enflamme les supporters belges. DAZN, qui diffuse désormais la Coupe de Belgique et possède les droits de la Pro League et de la Challenger Pro League, est dans le viseur des fans.

Beaucoup dénoncent des prix jugés trop élevés et surtout l’impossibilité de regarder les matchs sur leur télévision. Ils doivent passer par l’application DAZN, ce qui suscite frustration et critiques. Mais Bouchez défend la plateforme dans la Dernière Heure.

"Je trouve que ce que font les opérateurs ne va pas. Le vrai débat a été dur mais il faut pousser à favoriser DAZN et amener les supporters aux abonnements à 20 euros de DAZN… Je ne fustige pas Proximus, l'opérateur fait un choix industriel. Mais nous, nous devons soutenir DAZN."

Bouchez va plus loin, accusant les opérateurs de s’arranger entre eux. "Les opérateurs s'entendent. C'est un cartel. La meilleure preuve est qu'ils ont acheté ensemble les droits de la Premier League et refusent ensemble l'offre de DAZN. Il faut les bypasser."

Pour le président, la survie du football belge est en jeu. "Ce que je dis aux supporters, c'est que sans DAZN, le foot belge va avoir de graves problèmes."