🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas
Photo: © photonews

Aux Pays-Bas, où se dispute déjà la cinquième journée de championnat, le jeune talent belge Mika Godts s'est une nouvelle fois illustré avec l'Ajax Amsterdam, avec deux buts et une passe décisive contre Zwolle.

Mika Godts continue de faire parler de lui aux Pays-Bas. Arrivé en 2023 en provenance des espoirs de Genk, le jeune ailier belge de 20 ans s’impose progressivement dans le noyau de l’Ajax, où il a déjà pris part à trois rencontres depuis le début de la saison.

Ce samedi, face à Zwolle, les Amstellodamois voulaient s’emparer provisoirement de la tête du classement. Aligné d’entrée par son entraîneur John Heitinga, Godts a rapidement répondu présent. Après seulement 18 minutes de jeu, il a offert une passe décisive à Klaassen pour l’ouverture du score.

Deux buts, un assist : festival de Mika Godts avec l'Ajax

L’ancien joueur de Genk ne s’est pas arrêté là. Une vingtaine de minutes plus tard, il a inscrit son propre but, mettant l’Ajax dans une position confortable. Zwolle est bien parvenu à réduire l’écart, mais le Belge a remis les pendules à l’heure en fin de rencontre.

À la 86e minute, Godts s’est offert un doublé, scellant la victoire 3-1 de son équipe. Homme du match, il a confirmé son excellente forme et justifié la confiance que lui accorde son coach.

Pour l’instant, Mika Godts n’a toujours pas été appelé avec les Diables Rouges. Mais si le jeune Belge continue sur cette lancée, il pourrait rapidement forcer la main à Rudi Garcia, qui ne manquera sans doute pas de suivre ses prochaines prestations de près.

Nederlandse Eredivisie

 Journée 5
Ajax Ajax 3-1 Zwolle Zwolle
NEC NEC 3-5 PSV PSV
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3-0 FC Volendam FC Volendam
Feyenoord Feyenoord 1-0 Heerenveen Heerenveen
FC Twente FC Twente 2-2 NAC NAC
Excelsior Excelsior 14/09 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
Heracles Heracles 14/09 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Utrecht Utrecht 14/09 FC Groningen FC Groningen
Telstar Telstar 14/09 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
