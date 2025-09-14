🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Atalanta l'a emporté 4-1 contre Lecce cette après-midi. Charles De Ketelaere s'est montré à son avantage en plantant un doublé.

La saison dernière, Charles De Ketelaere avait vécu un exercice très inégal. Irrésistible quand l'Atalanta enchaînait les victoires, l'ancien du Club de Bruges se faisait beaucoup plus discret lorsque l'équipe tirait la langue.

Rebelote cette saison ? Après être resté muet lors des deux premiers matchs de Serie A (deux partages contre Parme et Pise), CDK est sorti de sa boîte avec deux buts lors de la victoire de cette après-midi contre Lecce.

Revenu du rassemblement des Diables après une bonne prestation contre le Kazakhstan, De Ketelaere a inscrit son premier but de la saison pour faire le break cinq minutes après la pause, d'un bel enchaînement dans le rectangle. Sa célébration en dit long sur l'importance de ce but.

Une prestation référence

Avec la confiance retrouvée, le deuxième but n'a pas tardé, survenant vingt minutes plus tard à l'issue d'une récupération dans les pieds de la défense et d'un duel remporté avec le gardien adverse (73e, 4-0).

Titularisé dans le camp d'en face, Nikola Stulic n'a rien pu faire pour inverser la tendance. Monté en fin de match, Konan N'Dri (ex-Eupen) est par contre parvenu à sauver l'honneur, d'une frappe absolument sublime dans la lucarne.