Et si la Juve avait fait une erreur ? Samuel Mbangula inscrit un but sensationnel en Bundesliga

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Samuel Mbangula est désormais actif au Werder Brême. Il montre déjà tout son potentiel à la Bundesliga.

Depuis des mois déjà, les rumeurs faisant état d'une vente de Samuel Mbangula pour faire respirer les finances de la Juventus se faisaient insistantes. Cela s'est finalement concrétisé cet été avec un transfert à dix millions du côté du Werder Brême.

Comme en Italie, il y commence bien la saison. À l'assist lors du 3-3 contre le Bayer Leverkusen, le Bruxellois de 21 ans a frappé plus fort encore contre le Borussia Mönchengladbach aujourd'hui. Au sens propre et au sens figuré.

La puissance de sa frappe sur l'ouverture du score après moins d'un quart d'heure fait encore trembler la latte. Un obus, son premier sous ses nouvelles couleurs, qui a mis le Werder sur orbite. Dix minutes plus tard, Mbangula était à l'assist pour le 0-2 signé Jens Stage.

Samuel Mbangula opent z'n rekening in de Bundesliga! 🧨🇧🇪 pic.twitter.com/ff2YmqEhIP — Play Sports (@playsports) September 14, 2025

Le Werder lance sa saison

Avec Senne Lynen et Cameron Puertas titulaires côte à côte dans l'entrejeu mais Victor Boniface sur le banc, les visiteurs ont continuer sur leur lancée pour s'imposer 0-4. Leur première victoire de la saison en championnat.

En face, le Borussia Mönchengladbach est déjà bien sous pression. Les Fohlen n'ont engrangé qu'un point sur neuf et n'ont pas marqué le moindre but en trois matchs.