Les weekends passent, les Dogues trépassent : l'Olympic encore giflé au Mambourg, un ancien de Pro League en plante quatre

Le Mambourg accueillait un duel des extrêmes cette après-midi. Entre l'Olympic et Beveren, la logique du classement a été respectée.

Après-midi chargée pour les amateurs de football carolos : pendant que le Sporting l'emportait au Cercle, l'Olympic lui empruntait son Mambourg pour y recevoir Beveren. Un match très déséquilibré sur papier : là où les Dogues attendent encore leur premier point, les Waaslandiens n'ont toujours pas laissé échapper la moindre unité en cours de route.

Comme lors des weekends précédents, cela a rapidement mal tourné. Dans un Mambourg tristement vide, Beveren a ouvert la marque après six minutes via Jannes Van Hecke après une grossière erreur de relance de...Mathias Van Hecke, le gardien carolo.

Comme si cela ne suffisait pas, l'Olympic a été réduit à dix après 20 minutes de jeu. Le tacle dangereux de Luca Ferrara a continué à donner le ton d'une après-midi cauchemardesque.

🟥 | Luca Ferrara est expulsé : l’Olympic Charleroi est à 10. ⚠️❌ #ROCSKB pic.twitter.com/ISbepEqYNC — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 14, 2025

Beveren s'amuse

Ce n'était en effet que le début : Van Hecke a planté deux autres buts avant la mi-temps, avec la complicité du gardien et de la défense adverse, rapidement pris de vitesse. L'attaquant de Beveren a finalement planté un quadruplé. Beveren a ensuite inscrit un dernier but peu après l'heure de jeu pour s'assurer d'une victoire 0-5.

FT | Le SK Beveren poursuit sa série avec un 1️⃣5️⃣/1️⃣5️⃣, tandis que l’Olympic Charleroi concède une 5️⃣e défaite en 5️⃣ matchs ! ✨😲 #ROCSKB pic.twitter.com/uKNvOOAu96 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 14, 2025

Loin du 15 sur 15 du leader de D1B, les chiffres font mal pour les Carolos : à peine trois tirs aujourd'hui, pas le moindre cadré. L'infériorité numérique pendant 70 minutes n'explique pas tout ; après le 1-4 contre les U23 gantois, le 3-0 à Lommel, le 0-3 contre Courtrai et le 3-1 à Seraing, le début de saison est décidément bien morne.