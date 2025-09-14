Les weekends passent, les Dogues trépassent : l'Olympic encore giflé au Mambourg, un ancien de Pro League en plante quatre

Les weekends passent, les Dogues trépassent : l'Olympic encore giflé au Mambourg, un ancien de Pro League en plante quatre
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Mambourg accueillait un duel des extrêmes cette après-midi. Entre l'Olympic et Beveren, la logique du classement a été respectée.

Après-midi chargée pour les amateurs de football carolos : pendant que le Sporting l'emportait au Cercle, l'Olympic lui empruntait son Mambourg pour y recevoir Beveren. Un match très déséquilibré sur papier : là où les Dogues attendent encore leur premier point, les Waaslandiens n'ont toujours pas laissé échapper la moindre unité en cours de route.

Comme lors des weekends précédents, cela a rapidement mal tourné. Dans un Mambourg tristement vide, Beveren a ouvert la marque après six minutes via Jannes Van Hecke après une grossière erreur de relance de...Mathias Van Hecke, le gardien carolo.

Comme si cela ne suffisait pas, l'Olympic a été réduit à dix après 20 minutes de jeu. Le tacle dangereux de Luca Ferrara a continué à donner le ton d'une après-midi cauchemardesque.

Beveren s'amuse

Ce n'était en effet que le début : Van Hecke a planté deux autres buts avant la mi-temps, avec la complicité du gardien et de la défense adverse, rapidement pris de vitesse. L'attaquant de Beveren a finalement planté un quadruplé. Beveren a ensuite inscrit un dernier but peu après l'heure de jeu pour s'assurer d'une victoire 0-5.

Loin du 15 sur 15 du leader de D1B, les chiffres font mal pour les Carolos : à peine trois tirs aujourd'hui, pas le moindre cadré. L'infériorité numérique pendant 70 minutes n'explique pas tout ; après le 1-4 contre les U23 gantois, le 3-0 à Lommel, le 0-3 contre Courtrai et le 3-1 à Seraing, le début de saison est décidément bien morne.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Olympic Charleroi
SK Beveren

Plus de news

LIVE : C'est reparti, Anderlecht va tenter de tenir bon à 10 contre 11 Live

LIVE : C'est reparti, Anderlecht va tenter de tenir bon à 10 contre 11

19:35
🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

🎥 Exclusion inévitable ? Le vilain tacle de Tristan Degreef qui complique la tâche d'Anderlecht

19:45
Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

Michael Verschueren de retour au premier plan ? Marc Coucke brouille les pistes mais confirme s'activer en coulisse

19:30
"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

"À une seconde près, le message volait à la poubelle", la bourde qui a failli ruiner le transfert d'Anthony Moris

19:00
🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

🎥 Le petit prince est de retour : les premiers buts de la saison de Charles De Ketelaere

18:40
Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

Festival de buts entre Charleroi et le Cercle : les Carolos s'imposent au terme d'un match fou

18:10
Appelé trois fois...pour trois faux départs : la curieuse situation d'un binational bruxellois

Appelé trois fois...pour trois faux départs : la curieuse situation d'un binational bruxellois

17:30
Tubize en démonstration à Namur, Habay surpris, Virton rejoint par Stockay : les résultats de l'après-midi en D1 ACFF

Tubize en démonstration à Namur, Habay surpris, Virton rejoint par Stockay : les résultats de l'après-midi en D1 ACFF

17:03
Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

16:21
Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

16:40
De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

16:20
L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

16:00
Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

15:23
Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

15:00
Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

15:40
Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ? Interview

Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ?

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

14:00
Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

14:20
Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

14:00
Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

13:30
Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

13:00
Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

12:30
Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

12:00
"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

11:30
Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

11:00
La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

10:30
"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

10:00
Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

09:30
Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

09:10
Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

08:45
Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

08:23
Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

07:00
1
Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

06:30
Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00
Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

22:59
6
Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

22:03

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 5
RSCA Futures RSCA Futures 0-2 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 2-0 Lierse SK Lierse SK
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-2 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-3 KV Courtrai KV Courtrai
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 0-2 FC Liège FC Liège
Francs Borains Francs Borains 0-3 Eupen Eupen
RWDM Brussels RWDM Brussels 5-0 RFC Seraing RFC Seraing
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-5 SK Beveren SK Beveren
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved