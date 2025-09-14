Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

Très courtisé cet été, Lucas Stassin est finalement resté à Saint-Étienne. Samedi, il a inscrit son premier but de la saison sous le maillot des Verts.

Ces dernières semaines du mercato, plusieurs clubs étrangers s’intéressaient à Lucas Stassin. Le Paris FC, promu en Ligue 1, voulait l’attirer et le CSKA Moscou avait formulé une offre de plusieurs dizaines de millions.

Mais Saint-Étienne, relégué en Ligue 2 la saison passée, n’a pas voulu en entendre parler. Le jeune formé à Anderlecht jouera au moins un demi-saison en Ligue 2.

Décisif dès son entrée en jeu

Samedi, Stassin et les Verts se déplaçaient à Clermont Foot. Entré à la pause, il a immédiatement été décisif. Après seulement six minutes, il a délivré une passe décisive pour l’égalisation d’Augustine Boakye.

Et la soirée ne s’est pas arrêtée là. L’ancien attaquant de Westerlo a frappé dix minutes plus tard en inscrivant le 1-2. Saint-Étienne a signé une troisième victoire en cinq matchs de championnat.

Grâce à ce succès, les Verts restent en tête du classement avec onze points sur quinze, juste devant le Red Star. Si Saint-Étienne veut conserver son fauteuil de leader et rêver d’un retour en Ligue 1, Stassin devra continuer à peser.