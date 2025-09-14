Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Très courtisé cet été, Lucas Stassin est finalement resté à Saint-Étienne. Samedi, il a inscrit son premier but de la saison sous le maillot des Verts.

Ces dernières semaines du mercato, plusieurs clubs étrangers s’intéressaient à Lucas Stassin. Le Paris FC, promu en Ligue 1, voulait l’attirer et le CSKA Moscou avait formulé une offre de plusieurs dizaines de millions.

Mais Saint-Étienne, relégué en Ligue 2 la saison passée, n’a pas voulu en entendre parler. Le jeune formé à Anderlecht jouera au moins un demi-saison en Ligue 2.

Décisif dès son entrée en jeu

Samedi, Stassin et les Verts se déplaçaient à Clermont Foot. Entré à la pause, il a immédiatement été décisif. Après seulement six minutes, il a délivré une passe décisive pour l’égalisation d’Augustine Boakye.

Et la soirée ne s’est pas arrêtée là. L’ancien attaquant de Westerlo a frappé dix minutes plus tard en inscrivant le 1-2. Saint-Étienne a signé une troisième victoire en cinq matchs de championnat.

Grâce à ce succès, les Verts restent en tête du classement avec onze points sur quinze, juste devant le Red Star. Si Saint-Étienne veut conserver son fauteuil de leader et rêver d’un retour en Ligue 1, Stassin devra continuer à peser.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Clermont FC - Saint-Étienne en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (13/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 2
Ligue 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Saint-Étienne
Clermont FC
Lucas Stassin

Plus de news

Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

13:30
Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

13:00
Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

12:30
Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

12:00
"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

11:30
La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

10:30
"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

10:00
Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

09:30
Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

09:10
Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

08:45
Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

08:23
Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

07:00
1
Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

06:30
Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00
Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

22:59
5
Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:25
Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

22:03
🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

21:40
Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

21:20
À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

21:00
🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

20:20
🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

20:00
"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

19:30
1
De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

De Cuyper n'est pas seul : le capitaine des Diables Rouges est sorti sur blessure en Premier League

19:00
Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

Louvain n'enchaîne pas, et Zulte Waregem gagne pour la première fois de la saison à domicile

18:20
Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

Un Diable Rouge blessé après avoir été poussé dans les panneaux publicitaires par... le héros du match

18:00
Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

Coup dur à l'Union : un titulaire de Sébastien Pocognoli se blesse avant Dender... et la Ligue des Champions

17:29
Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

Teddy Teuma en échec, débuts timides pour Bassette et Leoni : Reims et Karel Geraerts sauvés sur le gong en Ligue 2

16:30
"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

"Ils ne seront pas surclassés contre le Barça ou le Bayern" : Ivan Leko confiant pour Bruges en Ligue des Champions

17:00
"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

"On a toujours fait bonne figure en Europe" : que peut espérer l'Union face au gratin du football européen ?

16:00
"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

"Je leur ai promis qu'il ne jouerait plus pour nous" : c'est au Standard qu'Andi Zeqiri a dit adieu à Genk

15:30
Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

Julien Gorius, directeur sportif de Dender, révèle : "J'aurais aussi pu partir avec Vincent Euvrard"

15:00
Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

Mats Rits écarté du noyau A d'Anderlecht, pas Cédric Hatenboer : voici ce qui les différencie

14:30
Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

Le Standard offre un premier contrat professionnel à un ancien jeune du Paris Saint-Germain

13/09
26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

26+1 : qu'est-ce que ce million d'euros supplémentaire que Genk pourrait obtenir pour le transfert de Tolu Arokodare ?

14:00
Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

Ivan Leko retrouve son ancien employeur : "Ce sera étrange"

13/09

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 2

 Play-offs
Dunkerque Dunkerque 1-0 Guingamp Guingamp
Metz Metz 1-0 Dunkerque Dunkerque
Reims Reims 1-3* Metz Metz
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved