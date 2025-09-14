Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

Muzamel Rahmat
Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions
À quelques jours de son grand début en Ligue des Champions, l'Union a modifié sa liste de joueurs. Le Suisse Marc Giger remplace Fuseini, blessé.

Samedi, l’Union s’est déplacée à Dender. Pour le premier match dirigé par Hayk Milkon, la lanterne rouge s’est battue avec courage. Dans les toutes dernières minutes, l’Union a trouvé l’ouverture et est rentrée à la maison avec les trois points.

Mission accomplie. L’équipe peut se concentrer sur le match de mardi. Ce jour-là, l’Union se rendra à Eindhoven pour faire ses grands débuts en Ligue des Champions contre le champion des Pays-Bas, le PSV.

Giger sur la liste européenne

Pour la Ligue des Champions, les clubs doivent remettre une liste de joueurs qui peuvent être sélectionnés. Le champion de Belgique a apporté un dernier changement à sa liste : Marc Giger prend la place de Mohammed Fuseini, blessé.

Fuseini sera absent plusieurs mois à cause d’une blessure à la cheville. Quand un joueur est indisponible au moins soixante jours, il peut être remplacé temporairement. C’est ce qu’a fait l’Union.

Une décision logique du club bruxellois. Avec la blessure de Fuseini et les deux matchs de suspension que Raul Florucz doit purger après une exclusion dans son ancien club, les options en attaque étaient devenues limitées.

