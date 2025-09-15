Toujours aussi félin : Hervé Koffi revient de loin et sort le grand jeu sur penalty

Hervé Koffi retrouve enfin du temps de jeu en ce début de saison. En confiance, le gardien burkinabé peut toujours faire des merveilles.

À Charleroi, Hervé Koffi pouvait enchaîner des arrêts grandioses sur sa ligne et des trous d'air incompréhensibles. Mais ses prestations dans le Pays Noir ont tout de même convaincu Lens de déposer 2,5 millions.

Cinq ans après son arrivée à Mouscron en provenance de Lille, Koffi revenait avec certaines ambitions dans le Nord. Mais sa première saison n'a pas été à la hauteur de ses espérances.

L'ancienne panthère du Mambourg n'a été titularisé en Ligue 1 qu'à cinq reprises...avec quatre défaites à la clé. Même le départ de Brice Samba lors du mercato hivernal et l'arrivée de Cédric Berthelin comme entraîneur des gardiens n'ont pas arrangé les choses. Koffi a même disputé deux matchs avec la réserve en cinquième division.

De retour au premier plan

Si bien que malgré un contrat le liant encore au Racing jusqu'en 2028, son salut est passé par un prêt cet été. Une opération salvatrice : à Angers, l'ancien portier carolo a retrouvé une place de titulaire et sa présence sur la ligne de but.

Sur le terrain de Metz, alors que son équipe était menée d'un but, Koffi a détourné un penalty sur son poteau du bout des doigts. Un sauvetage déterminant puisqu'Angers est parvenu à revenir...sur penalty dans le temps additionnel.