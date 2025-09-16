Coup de pression sur Kompany de la part d'une légende du Bayern Munich

Après un titre de champion, la prochaine étape pour Vincent Kompany semble évidente : gagner la Ligue des Champions, ou au moins s'en rapprocher. Pour Lothar Matthäus, c'est une nécessité.

C'est une déclaration qui a surpris : Uli Hoeness, président d'honneur du Bayern Munich et figure très respectée du football allemand, a assuré qu'à ses yeux, le club bavarois entamait la Ligue des Champions... dans un rôle d'outsider.

"Nous abordons cette Champions League comme Hoffenheim, personne ne parie sur nous", déclarait-il. Hoeness estime en effet que les moyens du Bayern sont nettement moindres par rapport, notamment, aux clubs de Premier League ou au PSG.

Des propos que le Ballon d'Or 1990 Lothar Matthäus, véritable légende du Bayern Munich, ne cautionne pas. "C'est une comparaison absurde. Les chances d'Hoffenheim de gagner la Champions League sont infilmes. Celles du Bayern de remporter la C1 sont en revanche réelles", déclare-t-il dans des propos relayés par l'AFP.

"À mes yeux, le Bayern est l'une des six meilleures équipes d'Europe, et l'un des favoris pour le titre. Il y a en effet peut-être deux ou trois équipes plus riches, mais c'est parfois un inconvénient car un effectif plus large peut créer des tensions", estime Matthäus.

Vincent Kompany est prévenu : la plupart des observateurs allemands font du Bayern un favori, qui devra se comporter comme tel en Ligue des Champions. Et nul doute que le coach belge le sait bien.