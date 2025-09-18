Un ancien Diable à la relance à Courtrai ? "Il m'a appelé lui-même il y a quelques semaines"

Cet été, Denis Odoi a été aperçu du côté de Courtrai. De quoi y décrocher un contrat ? L'entraîneur Michiel Jonckheere s'est exprimé sur son cas.

L'été dernier, Denis Odoi n'a pas prolongé du côté de l'Antwerp, lassé par les longs trajets en voiture depuis son domicile de Knokke. Malgré les fiers services rendus au Great Old, le Louvaniste de 37 ans n'a toujours pas retrouvé de club depuis lors.

Nous vous en parlions il y a une semaine : l'ancien du Club de Bruges et de Fulham entretient actuellement sa forme physique du côté de Courtrai, retombé en D1B.

Professionnel jusqu'au bout des ongles

Interrogé à son sujet en conférence de presse, l'entraîneur Michiel Jonckheere a confirmé : "Denis m'a appelé lui-même il y a quelques semaines", a-t-il expliqué, cité par Het Nieuwsblad. Les deux hommes se connaissent du Club de Bruges, où Odoi jouait encore quand Jonckheere entraînait les U18.

"Je sais à quel point il est professionnel. On l'a vu la semaine dernière. Il est très constructif et s'efforce de mener l'équipe. En tant que joueur libre, il n'est pas un fardeau, mais au contraire une valeur ajoutée pour nous" s'enthousiasme l'entraîneur des Kerels.

Mais de là à signer un contrat pour le reste de la saison, il y a un pas : "Ce n'est pas à l'ordre du jour pour le moment", explique Jonckheere. La question sera sans doute surtout de savoir si une offre attractive parvient à l'ancien Diable Rouge dans les prochaines semaines.