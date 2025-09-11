Que devient Denis Odoi suite à son départ de l'Antwerp ?

Que devient Denis Odoi suite à son départ de l'Antwerp ?
Photo: © photonews
Denis Odoi s'entraîne actuellement avec le KV Courtrai. À 36 ans, le défenseur travaille sa condition physique en attendant de rebondir dans un nouveau club.

L’Antwerp a perdu gros en expérience cet été. Parmi les départs inattendus : celui de Denis Odoi, qui a mis fin à son contrat au Bosuil.

Il a expliqué par la suite que cette décision était surtout liée aux longs trajets en voiture qu’il devait effectuer chaque jour. S’installer à Anvers n’a jamais été une option pour lui, et il a donc choisi de quitter le club.

Mais Odoi n’en a pas fini avec le football. Selon le Nieuwsblad, le défenseur s’entraîne actuellement avec le KV Courtrai afin de maintenir sa condition physique.

Il le fait en attendant de trouver un nouveau club. Le mercato est clos, mais les joueurs libres peuvent encore s’engager, ce dont Odoi espère profiter.

Il aurait déjà reçu des offres, tant en Belgique qu’à l’étranger. Odoi veut rester compétitif et espère encore décrocher un défi au plus haut niveau. Et si cette opportunité ne se présente pas, Courtrai pourrait peut-être tenter quelque chose…

KV Courtrai
Denis Odoi

