Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace
Photo: © photonews

Ce vendredi, deux rencontres de Challenger Pro League étaient au programme. Lommel recevait le Jong Genk, tandis que le RWDM se déplaçait au Lierse.

Les Lommellois se sont inclinés sur le score de 1-2. Aaron Bibout a d'abord ouvert le score de la tête à la 33e minute de jeu, avant que Mohamed Salah n'égalise avec une superbe frappe non loin de la lucarne à la 51e.

Le buteur camerounais Aaron Bibout a ensuite permis au Jong Genk de reprendre les devants grâce à une frappe parfaitement placé à la 70e. Le score est ensuite resté inchangé.

Le Lierse de son côté a pris les trois points face au RWDM Brussels (2-0). Bryan Adinany s'est libéré du marquage entre deux défenseurs molenbeekois et a conclu parfaitement de la tête sur un centre de Wout De Buyser à la 49e minute de jeu. 

À la 63e, les Liersois ont doublé la mise grâce à Emmanuel Matuta. Sur une passe de Bo De Kerf dans le grand rectangle, le natif de Malines a conclu parfaitement et a ainsi permis à son équipe de mener par deux buts d’écart. Titulaire pour la première fois, Matuta marque évidemment des points auprès de son entraîneur.

Le RWDM a fait preuve d'un manque criant d’efficacité ce qui leur coûte cher. Malgré l'avantage de la possession, c'est bien le Lierse qui repart avec les trois points et qui aura été le plus efficace. Découvrez le classement complet de la Challenger Pro League ci-dessous.

 Classement T P G P P B = Forme
1. SK Beveren SK Beveren 5 15 5 0 0 13-0 13 G G G G G
2. KV Courtrai KV Courtrai 5 15 5 0 0 12-2 10 G G G G G
3. Lommel SK Lommel SK 6 11 3 2 1 12-6 6 G P G G P
4. Beerschot Beerschot 5 11 3 2 0 7-3 4 G P P G G
5. Eupen Eupen 5 10 3 1 1 9-4 5 G P P G G
6. FC Liège FC Liège 5 9 3 0 2 5-4 1 P G G P G
7. Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 5 9 3 0 2 6-6 0 G P G G P
8. RWDM Brussels RWDM Brussels 5 7 2 1 2 11-8 3 P G P G P
9. Jong Genk Jong Genk 5 7 2 1 2 5-6 -1 P P G P G
10. Lierse SK Lierse SK 6 6 2 0 4 5-8 -3 P G P P G
11. La Gantoise La Gantoise 4 4 1 1 2 5-6 -1 G P P P
12. Francs Borains Francs Borains 5 4 1 2 2 3-6 -3 P G P P P
13. RFC Seraing RFC Seraing 5 4 1 1 3 4-10 -6 P P P G P
14. KSC Lokeren KSC Lokeren 5 3 1 0 4 5-9 -4 P P P P G
15. RSCA Futures RSCA Futures 4 3 1 0 3 2-6 -4 P G P P
16. Club Brugge NXT Club Brugge NXT 4 1 0 1 3 3-7 -4 P P P P
17. Olympic Charleroi Olympic Charleroi 5 0 0 0 5 2-18 -16 P P P P P
Division 2

 Journée 6
Lierse SK Lierse SK 2-0 RWDM Brussels RWDM Brussels
Lommel SK Lommel SK 1-2 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 20/09 RSCA Futures RSCA Futures
Beerschot Beerschot 20/09 Francs Borains Francs Borains
RFC Seraing RFC Seraing 20/09 La Gantoise La Gantoise
Eupen Eupen 20/09 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 21/09 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
SK Beveren SK Beveren 21/09 KSC Lokeren KSC Lokeren
