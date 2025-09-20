Un cadre du KRC Genk pourrait bien manquer à l'appel contre l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

Konstantínos Karétsas sera-t-il de la partie face à l'Union Saint-Gilloise ce dimanche ? Voici où en est sa situation.

L'international grec était, pour rappel, absent face à Charleroi en semaine en raison d'une blessure au dos. Ce vendredi, il a repris l'entraînement collectif avec les Limbourgeois.

Mais les chances qu’il joue contre le club champion en titre sont faibles selon le Belang van Limburg. Il manquerait alors deux rencontres de championnat à la suite.

Avant le match contre les Zèbres, il avait disputé toutes les rencontres de championnat. Face au Club de Bruges, à l'Antwerp, au Standard, à Louvain, à Zulte Waregem et à Anderlecht, il était dans le onze de base.

Ce qui lui fait un total de six rencontres déjà disputées en Pro League pour pas moins de 472 minutes. Thorsten Fink accorde toute sa confiance au jeune talent de 17 ans né à Genk.

S'il ne joue finalement pas face à l'Union Saint-Gilloise, il pourrait cependant bien être disponible pour le déplacement de son équipe en Coupe d'Europe la semaine prochaine. Le KRC Genk se déplacera en Écosse le jeudi 25 septembre pour le compte de la première journée de la phase de ligue de l'Europa League.

