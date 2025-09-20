Voici combien de demandes de tickets pour le Mondial 2026 ont déjà été effectuées

Voici combien de demandes de tickets pour le Mondial 2026 ont déjà été effectuées

À l'été 2026 se tiendra la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada. La première phase de ventes des tickets, qui s'étalait entre le mercredi 10 septembre et ce vendredi, est officiellement terminée.

Plus de 4,5 millions de demandes de billets ont déjà été enregistrées. Les États-Unis arrivent en tête, suivis par le Mexique et le Canada. L’Allemagne et l’Angleterre complètent le top 5.

La FIFA est évidemment très satisfaite de ce nombre de tickets demandés par les fans de football. Le président est heureux que le tournoi élargi à 48 équipes attire toujours autant de monde. "Le plus gros évènement, le plus inclusif et le plus passionnant jamais vu," pense Gianni Infantino.

Il va maintenant y avoir un tirage au sort pour attribuer les tickets. Les personnes chanceuses recevront un email leur annonçant leur créneau horaire d’achat à partir du 1er octobre.

Une seconde vague de vente aura lieu entre le 27 et le 31 octobre. La troisième phase se déroulera après le tirage au sort des groupes qui aura lieu le 5 décembre. À partir de ce moment-là, des billets pour des matchs spécifiques pourront donc être achetés.

