Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

Formé à Anderlecht et au Club de Bruges, et passé par Eupen et Malines, Julien Ngoy revient dans un championnat européen après son départ du Koweït. L'ancien Diablotin s'est engagé à l'AE Larisa, dixième de première division grecque.

Passé par les centres de formation du Sporting d’Anderlecht, du RWDM et du Club de Bruges, Julien Ngoy avait rejoint l’Angleterre et Stoke City dès la catégorie U18.

Prêté ensuite à Walsall et aux Grasshoppers Zürich, l’avant-centre effectuait son retour en Belgique en 2020 sous les couleurs de l’AS Eupen. Deux saisons plus tard, il rejoignait librement Malines.

Envoyé une première fois à Kasimpasa, en Turquie, Julien Ngoy avait quitté la Belgique l’été dernier pour Al-Arabi, au Koweït, après avoir disputé près de 100 matchs en Jupiler Pro League.

Six mois plus tard, il quitte déjà le Koweït et revient dans un championnat européen. L’information est officielle : l’attaquant de 28 ans a signé à l’AE Larisa, 10e de première division grecque, un contrat courant jusqu’à la fin de la saison.

En Grèce, Julien Ngoy devrait notamment croiser la route d’un certain Isaac Mbenza, qui a décollé ce matin vers le Panetolikos où il va signer un contrat de 18 mois. Les deux hommes se sont déjà affrontés sur les pelouses belges.

