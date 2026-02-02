Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

Prêté cet été par l'Olympique Lyonnais, Mahamadou Diawara avait commencé la saison en tant que titulaire avant de retrouver le banc à l'arrivée de Joseph Oosting. Il va être prêté ailleurs par les Gones et quittera donc le Bosuil six mois seulement après son arrivée.

C’est un mercato réalisé avec les moyens du bord que l’Antwerp a mené cet été. Parmi les arrivées, celle du jeune Mahamadou Diawara, milieu de terrain de 20 ans, en provenance de l’Olympique Lyonnais.

Titulaire en début de saison, le jeune Français n’a jamais vraiment su s’intégrer dans un collectif anversois qui ne se créait pas lors du premier tour. Les pièces de la machine semblaient mal ajustées, et Diawara n’a connu qu’une victoire, pour trois nuls et cinq défaites en huit apparitions avec le Great Old.

Placé sur le banc depuis l’arrivée de Joseph Oosting, l’international U19 français ne joue plus du tout et était clairement déjà sur une voie de garage au Bosuil. Une solution devait donc être trouvée le concernant.

Mahamadou Diawara déjà sur le départ de l'Antwerp

Mécontent de son faible temps de jeu, l’Olympique Lyonnais aimerait le prêter ailleurs, mais doit encore trouver un club intéressé et prêt à lui donner du temps de jeu. C’est à cette tâche que s’attelle l’OL en cette fin de mercato.



Selon les informations de Footmercato en France, deux clubs seraient intéressés par ses services : Brøndby, au Danemark, ainsi que la Genoa, en Italie. Le club de Serie A serait le plus concret, mais le temps presse avant la fermeture du mercato. Il semble, en tout cas, bien se diriger vers un départ de l'Antwerp.