Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

Le RSC Anderlecht a pris la seule décision possible ce dimanche : se séparer de Besnik Hasi. Le travail de Michael Verschueren commence désormais, lui qui risque fort de "fêter" en 2027 les 10 ans sans trophée de son club.

Besnik Hasi out, c'était une évidence. Nous l'avions écrit après le partage face à Dender : le Kosovar n'était pas l'homme de la situation. L'erreur était de licencier David Hubert en mars dernier, puis de prolonger Hasi au terme de Playoffs absolument catastrophiques ; une fois le vin tirer, il fallait le boire, jusqu'à la lie. La lie, c'était ce dimanche à Sclessin : il n'y avait plus vraiment d'autre choix que de se séparer d'un coach qui n'aura plus rien amené depuis des mois.

Mais ce C4 va-t-il régler les problèmes d'Anderlecht d'un coup de baguette magique ? Certainement pas. Dans quelques heures, le mercato se fermera sans que Olivier Renard (ou Tim Borguet, ou David Verwilghen... on ne sait plus trop) ait réussi à se séparer de tous les excédentaires du noyau. Et sans qu'il ait attiré des cracks capables à eux seuls de porter le RSCA jusqu'à un ticket européen - sans faire offense à Danylo Sikan, qu'on peut difficilement juger en deux matchs.

Anderlecht peut tout perdre dans les semaines à venir

Le groupe anderlechtois est-il trop faible pour ses ambitions ? Probablement. Le prodige De Cat tire logiquement la langue, Nilson Angulo a été surcoté par son début de saison en trompe-l'oeil, Thorgan Hazard qui doit tirer l'équipe n'a plus les jambes pour le faire... on vous épargnera une énumération complète.

Mais ce qu'on voit depuis quelques semaines dépasse l'entendement. La qualité n'excuse pas tout : un manque dramatique d'engagement, des erreurs techniques qu'on ne voyait plus - et il était pourtant si critiqué ! - sous Brian Riemer, des courses offensives indignes du plus haut niveau... Qu'Anderlecht n'ait pas une équipe pour lutter avec le top 3, passons ; qu'il ait, actuellement, le niveau du ventre mou, c'est anormal.



Lire aussi… Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés ›

Mais les faits sont là : une défaite à Genk, pas si impensable, et la perspective de... sortir du top 6 commencera à se rapprocher, même si le programme qui suit sera plus abordable. Et si le RSC Anderlecht affronte l'Antwerp, équipe de Coupe s'il en est, avec la mentalité entrevue ces dernières semaines, la dernière chance de trophée cette saison s'envolera. Ce qui amènera le club le plus titré du pays à la barre fatidique des 10 ans sans titre, coupe ou championnat.

Michael Verschueren a déjà une crise à gérer

Le nouveau président du RSCA, Michael Verschueren, n'a pas grand chose à se reprocher concernant la situation actuelle du club. Les années Vandenhaute ont été particulièrement chaotiques, et il a hérité de ce chaos. Mais bien sûr, Verschueren, en tant que directeur sportif à l'époque, avait fait des erreurs lui aussi - tout comme les dirigeants qui l'avaient précédé... et ceux qui lui ont succédé.

Une succession d'erreurs, jusqu'à celles d'Olivier Renard, dont le bilan est plutôt négatif à ce stade et qui risque fort d'être le prochain fusible à sauter. Il paie pourtant lui aussi les pots cassés du duo Vandenhaute-Fredberg... et son successeur paiera les siens. On parle plus poterie qu'argenterie à Neerpede ces dernières années.