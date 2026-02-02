Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

Rafiki Saïd a une nouvelle fois fait la différence face à Anderlecht. L'international comorien est l'une des satisfactions de la saison du Standard et est logiquement convoité.

Cette saison, Rafiki Saïd est plus que jamais l'un des facteurs X du Standard. Quand il parvient à prendre les choses en main sur son flanc, il apporte une valeur ajoutée certaine. L'ancien de Troyes n'avait plus été décisif depuis la victoire contre Charleroi à la fin du mois d'octobre.

Il apprécie tout particulièrement les affiches à Sclessin : outre son but et son assist dans le choc wallon puis hier dans le Clasico, il avait également fait mouche contre le Club de Bruges et l'Antwerp.

Bien dans ses baskets à Sclessin

L'ailier de 25 ans suscite les convoitises. Hier, Het Nieuwsblad faisait part de l'intérêt d'un club étranger, prêt à débourser une somme conséquente pour l'attirer dès cet hiver. Interrogé sur un potentiel départ à l'issue de la victoire contre Anderlecht, le joueur a calmé le jeu à notre micro.

"Quand on parle de mercato, c'est mon agent qui gère. Je suis à fond dans le projet. On a pu le voir sur le terrain, je suis très heureux d'être au Standard. Normalement, je serai encore là mardi, après le mercato. Je ne vois pas pourquoi je partirais alors que je me sens très bien ici", nous explique-t-il.



Des déclarations qui rassureront à coup sûr les supporters du Standard : perdre Saïd le dernier jour du mercato après seulement six mois serait un coup très dur pour la deuxième partie de saison. Reste désormais à surveiller l'attitude de la direction si l'offre conséquente se matérialise.