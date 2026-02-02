Adieux aux joueurs, recherche d'un successeur : dans les coulisses du C4 de Besnik Hasi

La période est à nouveau très agitée à Neerpede. Aujourd'hui, Besnik Hasi viendra y faire ses adieux au groupe, tandis que la direction lui cherche un successeur.

Besnik Hasi pensait vivre ce lundi dans la peau d'un entraîneur curieux du déroulement de la dernière journée de mercato. Il le vivra finalement sous la forme d'un au revoir à ceux qui sont désormais ses anciens joueurs.

L'Albanais de 45 ans a appris son renvoi hier soir, au retour de Liège. Het Laatste Nieuws fait état d'une conversation calme et respectueuse avec le CEO Kenneth Bornauw et le directeur sportif Olivier Renard, qui avait été à l'origine de sa venue. Malgré la confiance affichée jusqu'au bout, il pressentait ce qui pouvait arriver.

Un chantier à ciel ouvert

Hasi se rendra aujourd'hui à Neerpede pour faire ses adieux aux joueurs. Ces derniers étaient déjà partis hier soir lorsque la nouvelle a été annoncée. Bornauw et Renard prendront ensuite la parole pour expliquer leur décision.

Une page se tourne, Edward Still sera chargé d'écrire les premières lignes de la suivante avant l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Un casting pour lequel la direction a déjà fixé ses priorités.



L'idée ne serait pas d'aller débaucher un entraîneur actif dans un autre club mais d'étudier dans un premier temps les profils libres. La connaissance du championnat belge est un atout, mais n'est pas un critère déterminant.