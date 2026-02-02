De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

Anderlecht s'active en ce dernier jour de mercato. Le Sporting ciblerait notamment Tawanda Maswanhise.

Anderlecht fait à nouveau face à des journées agitées. Besnik Hasi a payé le prix de la défaite à Sclessin, mais il est clair que tout le monde au club doit prendre ses responsabilités, joueurs et membres de la direction inclus.

Injecter de la qualité dans les dernières heures du mercato semble crucial pour que le futur coach ait les armes nécessaires pour mener à bien la deuxième partie de saison.

Tawanda Maswanhise dans les petits papiers

Anderlecht veut notamment se renforcer sur le flanc gauche, où Nilson Angulo n'a aucune concurrence suite à la blessure de César Huerta et évolue loin de son niveau du début de saison. Sacha Tavolieri rapporte que l'une des pistes du Sporting mène à Tawanda Maswanhise.

Il s'agit d'un ailier zimbabwéen de 23 ans actif en Ecosse, dans le club de Motherwell. Formé à Leicester, il réalise une saison de feu, avec pas moins de 13 buts en 21 matchs de Premiership.

Mais il en faudra beaucoup pour pousser Motherwell à se séparer de son joueur star, dont le prix aurait été fixé à trois millions d'euros par sa direction. Anderlecht se permettra-t-il pareille folie ?



