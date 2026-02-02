Ex-révélation du championnat et parti en Angleterre, Daiki Hashioka va faire son retour en D1A

Parti de Saint-Trond il y a deux ans, Daiki Hashioka est sur le point de faire son retour en Jupiler Pro League. L'arrière droit japonais devrait s'engager avec La Gantoise dans les dernières heures du mercato hivernal.

En janvier 2021, Daiki Hashioka était prêté à Saint-Trond par les Urawa Reds, au Japon, avant d’être acquis définitivement par les Trudonnaires un an plus tard.

Rapidement devenu un titulaire indiscutable, l’arrière droit a disputé 91 matchs officiels (2 buts, 14 assists) avec les Canaris avant de prendre la route de Luton Town en janvier 2024 contre 2 millions d’euros.

L’été dernier, il a quitté l’Angleterre pour s’engager au Slavia Prague, où il a pris part à dix rencontres depuis le début de la saison, mais sans jamais commencer un match.

Passé par Saint-Trond, Daiki Hashioka va signer à La Gantoise

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2029, Daiki Hashioka pourrait déjà quitter la République tchèque pour faire son retour en Jupiler Pro League. Selon Het Nieuwsblad, le Japonais serait proche de s’engager à La Gantoise.



De retour dans le top 6, les Buffalos étaient à la recherche d’un arrière droit pour concurrencer Matties Volckaert et ont jeté leur dévolu sur Daiki Hashioka, qui rejoindra officiellement la Planet Group Arena dans les prochaines heures.