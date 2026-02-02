Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

Après le limogeage de Besnik Hasi suite à la défaite dans le Clasico, le Sporting d'Anderlecht est activement à la recherche d'un nouvel entraîneur principal. Celui-ci pourrait être Thorsten Fink, récemment limogé du Racing Genk en cours de saison.

Après le partage entre Anderlecht et Dender, on avait l’impression qu’il ne manquait plus grand-chose pour voir Besnik Hasi limogé de son poste d’entraîneur principal. La défaite des Mauves au Standard dans le Clasico l’a confirmé.

Dans la soirée, le club bruxellois publiait un communiqué annonçant qu’il se séparait de son T1, qui s’est rendu à Neerpede ce lundi pour dire au revoir à ses joueurs et récupérer ses affaires.

En attendant une solution viable, Anderlecht a nommé Edward Still, jusque-là T2, pour remplacer Besnik Hasi. L’idée du club bruxellois est toutefois de recruter un entraîneur expérimenté capable de gérer la pression et de redonner calme et confiance au groupe.

Anderlecht pense à Thorsten Fink pour remplacer Besnik Hasi

Dans ce cadre, Ollivier Renard et la direction anderlechtoise auraient envisagé un entraîneur qui connaît déjà très bien la Jupiler Pro League : Thorsten Fink, viré de son poste au Racing Genk cette saison.

Selon les informations de Sacha Tavolieri, des premières discussions auraient déjà eu lieu entre les deux parties, et Thorsten Fink est considéré comme un candidat très sérieux pour remplacer Besnik Hasi. Plus d’informations prochainement.