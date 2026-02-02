Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4323

Après le limogeage de Besnik Hasi suite à la défaite dans le Clasico, le Sporting d'Anderlecht est activement à la recherche d'un nouvel entraîneur principal. Celui-ci pourrait être Thorsten Fink, récemment limogé du Racing Genk en cours de saison.

Après le partage entre Anderlecht et Dender, on avait l’impression qu’il ne manquait plus grand-chose pour voir Besnik Hasi limogé de son poste d’entraîneur principal. La défaite des Mauves au Standard dans le Clasico l’a confirmé.

Dans la soirée, le club bruxellois publiait un communiqué annonçant qu’il se séparait de son T1, qui s’est rendu à Neerpede ce lundi pour dire au revoir à ses joueurs et récupérer ses affaires.

En attendant une solution viable, Anderlecht a nommé Edward Still, jusque-là T2, pour remplacer Besnik Hasi. L’idée du club bruxellois est toutefois de recruter un entraîneur expérimenté capable de gérer la pression et de redonner calme et confiance au groupe.

Anderlecht pense à Thorsten Fink pour remplacer Besnik Hasi

Dans ce cadre, Ollivier Renard et la direction anderlechtoise auraient envisagé un entraîneur qui connaît déjà très bien la Jupiler Pro League : Thorsten Fink, viré de son poste au Racing Genk cette saison.

Lire aussi… Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots
Selon les informations de Sacha Tavolieri, des premières discussions auraient déjà eu lieu entre les deux parties, et Thorsten Fink est considéré comme un candidat très sérieux pour remplacer Besnik Hasi. Plus d’informations prochainement.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Besnik Hasi
Thorsten Fink

Plus de news

Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots

Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots

10:00
1
Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?

Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?

11:40
Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football" Réaction

Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"

17:40
5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

17:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Durka - Ngoy - Diawara - Hasi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Durka - Ngoy - Diawara - Hasi

17:00
Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

17:00
Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

15:20
4
De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

12:40
1
Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

14:20
Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

16:40
Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

16:20
Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

15:40
Des montants incroyables : Bruges refuse 100 millions d'euros et clôture son mercato

Des montants incroyables : Bruges refuse 100 millions d'euros et clôture son mercato

14:40
Adieux aux joueurs, recherche d'un successeur : dans les coulisses du C4 de Besnik Hasi

Adieux aux joueurs, recherche d'un successeur : dans les coulisses du C4 de Besnik Hasi

10:30
Les Loups ont refusé l'offre : un titulaire de la RAAL aurait pu rejoindre... l'Azerbaïdjan

Les Loups ont refusé l'offre : un titulaire de la RAAL aurait pu rejoindre... l'Azerbaïdjan

15:00
Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

13:40
Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge

Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge

14:00
19 millions sur la table : Wolfsburg pousse pour le monsieur propre de la Pro League

19 millions sur la table : Wolfsburg pousse pour le monsieur propre de la Pro League

13:00
2
Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

13:20
"Je suis toujours coach d'Anderlecht" : Besnik Hasi rencontrera la direction, mais tient bon en attendant

"Je suis toujours coach d'Anderlecht" : Besnik Hasi rencontrera la direction, mais tient bon en attendant

20:00
Anderlecht libéré par le départ d'Hasi, vraiment ? "Edward Still est tout aussi coupable de la situation"

Anderlecht libéré par le départ d'Hasi, vraiment ? "Edward Still est tout aussi coupable de la situation"

08:00
Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

12:00
1
C'est officiel : le Standard acte son premier départ de l'hiver

C'est officiel : le Standard acte son premier départ de l'hiver

12:15
Charleroi n'en finit plus de surprendre depuis le départ de Rik De Mil : "Comme si un frein avait été levé"

Charleroi n'en finit plus de surprendre depuis le départ de Rik De Mil : "Comme si un frein avait été levé"

11:00
Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

08:40
🎥 Un vilain raté et l'offre d'un club historique repoussée : le triste week-end de Lucas Stassin

🎥 Un vilain raté et l'offre d'un club historique repoussée : le triste week-end de Lucas Stassin

11:20
Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

07:00
1
Enfin le match référence pour Sébastien Pocognoli : "Quelque chose est en train de se créer"

Enfin le match référence pour Sébastien Pocognoli : "Quelque chose est en train de se créer"

09:30
Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi

Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi

09:00
Ivan Leko n'y arrive pas face à David Hubert : "Pour être honnêtes, nous avons été un peu surpris" Réaction

Ivan Leko n'y arrive pas face à David Hubert : "Pour être honnêtes, nous avons été un peu surpris"

07:20
C'est signé ! Le Club de Bruges recute un jeune espoir anglais de 18 ans

C'est signé ! Le Club de Bruges recute un jeune espoir anglais de 18 ans

08:20
Officiel : un ancien entraîneur du Standard pour relancer Lucas Stassin à Saint-Étienne 

Officiel : un ancien entraîneur du Standard pour relancer Lucas Stassin à Saint-Étienne 

07:40
Coup dur pour Zulte Waregem qui perd un pilier en fin de mercato

Coup dur pour Zulte Waregem qui perd un pilier en fin de mercato

06:40
"Je ne suis pas surpris" : la stat' folle de l'Union en 2026 qui ravit David Hubert...et Harry Kane Réaction

"Je ne suis pas surpris" : la stat' folle de l'Union en 2026 qui ravit David Hubert...et Harry Kane

23:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Smets - Onyedika - Camara

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Smets - Onyedika - Camara

23:00
Bruges et Genk refusent des fortunes de la part du même club

Bruges et Genk refusent des fortunes de la part du même club

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved