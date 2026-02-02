Anderlecht libéré par le départ d'Hasi, vraiment ? "Edward Still est tout aussi coupable de la situation"

Anderlecht traverse une nouvelle zone de turbulences. En attendant l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'est Edward Still qui assurera l'intérim.

À Anderlecht, plus d'un entraîneur a reçu son C4 après une contre-performance à Sclessin. Besnik Hasi s'est ajouté à la liste après la défaite d'hier. Présent comme consultant sur le plateau de la RTBF, son ancien joueur Guillaume Gillet se montre assez triste.

Lui-même devenu entraîneur, il se met à la place d'Hasi : "Je suis déçu pour l'homme que j'ai côtoyé pendant beaucoup d'années. Je crois qu'il est loin d'être le seul coupable dans cette galère anderlechtoise. On fait souvent sauter ce fusible-là, parce que c'est le moyen le plus facile pour un club".

Edward Still déjà sous pression contre l'Antwerp

Autour de lui, son staff avait plus été composé par la direction que par Hasi himself. Et c'est désormais Edward Still qui va prendre le relais avant l'arrivée d'un nouveau coach. L'ancien entraîneur de Charleroi a de l'expérience comme T1 et devra très rapidement assurer l'essentiel avec cette demi-finale de Coupe contre l'Antwerp.

"Sa nomination permet au club de retomber sur ses pattes et, s'il y a d'autres pistes, de les mettre en marche. Mais pour moi, Edward Still est tout aussi coupable de la situation actuelle que Besnik Hasi. Si ça se passe mal jeudi en Coupe de Belgique, forcément, Edward Still sera déjà mis sous pression et son expérience risque de tourner court", estime Gillet.



Le timing en étonne également bon nombre : le 0-0 contre Dender le week-end dernier sonnait déjà comme un aveu d'impuissance, avec plusieurs éléments à charge. La direction a finalement pris ses responsabilités alors que le Sporting joue l'un des matchs les plus importants de sa saison dans trois jours, sans avoir vraiment le temps de se retourner.