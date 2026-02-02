Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi

Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi
Photo: © photonews

Le mercato carolo est assez calme. Mais deux joueurs sont malgré tout sur le départ en cette dernière journée de mercato.

Hier, nous vous relayions le probable départ d'Isaac Mbenza en Grèce. L'ailier belgo-congolais est l'un des membres les plus anciens du noyau mais ne joue plus depuis septembre. Et il n'est pas le seul élément en manque de temps de jeu à aller chercher du rythme ailleurs.

Selon SudInfo, Raymond Asante va lui aussi quitter le Pays Noir. Nos confrères écrivent que l'attaquant de 21 ans va être prêté au Patro Eisden jusqu'en fin de saison.

Plus d'opportunités en D1B ?

Le petit Ghanéen a fait forte impression avec les U23 carolos, particulièrement en fin de saison dernière (10 buts en 20 matchs de D1 ACFF). Mais la confirmation avec l'équipe première est plus difficile : seulement 17 minutes en D1A cette saison.

Asante arrive en fin de contrat au Mambourg, mais le Sporting dispose d'une option pour deux saisons supplémentaires. Il pourrait donc bien l'activer après qu'Asante se soit relancé en D1B.


De son côté, le Patro s'apprête à bénéficier d'une bonne dose de créativité supplémentaire pour à nouveau pouvoir se battre pour la montée en fin de saison. Comme quoi, même après avoir été reçu dans des conditions assez douteuses en Coupe la saison dernière, Charleroi ne refuse pas de parler affaires avec les Limbourgeois pour autant.

Charleroi
Patro Eisden Maasmechelen
Raymond Asante

Plus de news

