Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

Le RFC Liège s'active dans les dernières heures du mercato : un défenseur central arrive à Rocourt, tandis qu'un remplaçant à Oumar Diouf est encore recherché par Gaëtan Englebert et son staff.

Sixième de la Challenger Pro League et pour le moment en lice pour un billet pour le tour final, le RFC Liège a connu un mercato hivernal relativement calme, durant lequel il n’a recruté que Kays Ruiz-Atil.

Dans le sens des départs, les Sang & Marine ont tout de même perdu trois éléments : Flavio Da Silva, Dario Sarmiento, mais surtout Oumar Diouf, qui a rejoint Saint-Trond contre 1 M€ + bonus.

L’effectif de Gaëtan Englebert semble donc déforcé par rapport à il y a un mois, et le RFC Liège tente de corriger le tir en s’activant dans les dernières heures de ce mercato hivernal.

Remplaçant à l'Olympic, Victor Corneillie signe au RFC Liège

Alors qu’un profil offensif est prioritairement recherché, le Matricule 4 a signé le défenseur central Victor Corneillie, qui n’a disputé que six rencontres cette saison avec l’Olympic Charleroi.

Une arrivée qui compense les blessures d’Eric N’Jo, absent depuis fin octobre, et de Pierre-Yves Ngawa, touché contre les RSCA Futures. Le RFC Liège aimerait encore trouver un remplaçant à Oumar Diouf, qui pourrait ainsi concurrencer Frédéric Soelle, prêté par le RWDM jusqu’en fin de saison.



