Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?
C'est la grosse information du week-end dans le championnat belge : Besnik Hasi n'est plus l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht. Mais alors, ce licenciement résoudra-t-il tous les maux des Mauves ? Est-il une bonne solution ?

Besnik Hasi était arrivé à la tête d'Anderlecht en mars 2025, dans la foulée du licenciement de David Hubert, désormais entraîneur du premier du championnat, l'Union Saint-Gilloise. Hasi avait notamment la lourde tâche de remporter la Coupe de Belgique la saison dernière, ne restant plus que la finale à jouer, mais malheureusement pour les Anderlechtois, leur entraîneur et les supporters, rien ne s'était passé comme prévu. Le club bruxellois s'était incliné 2-1 contre le Club de Bruges.

En ce qui concerne les playoffs, Anderlecht avait terminé à une quatrième position, une place finalement logique au vu de la supériorité du KRC Genk, du Club de Bruges et de l'Union Saint-Gilloise. Sous Besnik Hasi, que ce soit cette saison ou lors du dernier exercice, les Bruxellois ont souvent fait des résultats en dents de scie. Comme si une continuité et une stabilité de résultats étaient finalement inespérées avec l'Anderlecht actuel. 

Une bonne solution ?

L'entraîneur a désormais été licencié suite à la défaite 2-0 des Mauves dans le Clasico. Anderlecht a été pauvre et a déçu ses supporters, tout comme la direction qui a décidé de se séparer de Besnik Hasi, qui avait véritablement une épée de Damoclès au-dessus de la tête avant ce match. Mais était-ce vraiment la bonne solution ?

Cette question est loin d'être évidente à répondre. Certes, sous Besnik Hasi, Anderlecht a montré de belles choses, mais il est également clair qu'on était loin d'un monde utopique, et ce tout au long de son parcours en terre mauve. Des choix tactiques ont notamment parfois été remis en question. Sa communication et sa mentalité aussi.

Avec un nouveau coach, Anderlecht pourrait peut-être se lancer dans une nouvelle dynamique, comme c'est notamment le cas du côté du Sporting de Charleroi, où Hans Cornelis remplace parfaitement Rik De Mil. Si cette option est possible, le mal semble être plus profond.

Lire aussi… Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots

Des joueurs décevants

C'est la mentalité, ou plutôt les performances des joueurs, qui sont insatisfaisantes. Adriano Bertaccini a souligné en zone mixte après la défaite des Mauves contre le Standard que ce n'est pas le coach qui est le problème, mais ce qu'ont montré lui et ses coéquipiers.

Et sur ce point, il a certainement raison, mais c'est tout de même l'entraîneur qui gère ses joueurs, et quand on voit la qualité qu'a le groupe d'Anderlecht, de récentes telles prestations, c'est insuffisant. Un limogeage de Besnik Hasi n'est peut-être et n'est probablement pas la solution miracle, mais qui sait…

