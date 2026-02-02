L'Olympic Charleroi recrute un talent venu d'un club de D1A, trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

L'Olympic Charleroi va accueillir Jay-David Mbalanda, jeune talent formé à Saint-Trond, en prêt. Pendant ce temps, Zulte Waregem se sépare de trois joueurs, tandis que le Cercle de Bruges en libère un.

L'Olympic Charleroi est en grande difficulté en Challenger Pro League et occupe la dernière place. Les Dogues, privés de transferts durant une partie du mercato, doivent se renforcer rapidement pour sauver leur peau dans le monde professionnel.

À la recherche d’un renfort offensif, le ROC va accueillir Jay-David Mbalanda, selon Het Nieuwsblad. Formé à Saint-Trond, l’attaquant de 18 ans a joué six matchs avec l’équipe première ces deux dernières saisons mais n’a pas encore réussi à s’imposer. Il sera prêté jusqu’au mois de juin.

Trois départs à Zulte et un au Cercle de Bruges

Du mouvement, il y en a aussi du côté du Cercle de Bruges, qui va laisser filer Dalangunypole Gomis. Le défenseur central va s’engager au FC Sochaux, en D3 française. Arrivé en Venise du Nord à l’été 2024, il n’a disputé que trois matchs avec l’équipe première.

Le Club de Bruges, de son côté, a perdu un jeune joueur du Club NXT : Jano Willems, défenseur central de 22 ans, qui s’est engagé au Lierse après avoir disputé 44 matchs de Challenger Pro League avec l’équipe U23 brugeoise.



Enfin, à Zulte Waregem, le défenseur islandais Atli Barkarson prend la route du club norvégien de Sogndal, Thibaud Sergeant va signer au Lierse, et le gardien néerlandais Ennio van der Gouw a été prêté à Rio Ave, au Portugal.