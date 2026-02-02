Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots

Anderlecht est sous pression après l'éviction de Besnik Hasi. Un C4 en forme d'aveu d'impuissance pour Olivier Renard.

En remplaçant David Hubert par Besnik Hasi à la surprise générale en mars dernier, Olivier Renard ne s'imaginait sans doute pas qu'au moment où Anderlecht virerait le second, le premier battrait le Club de Bruges pour prendre quatre points d'avance en tête du championnat avec l'Union.

Mais c'est une réalité, qui ne sera pas pour conforter Renard dans ses choix. Sur la RTBF, Guillaume Gillet se montre assez critique, estimant qu'Hasi est loin d'être le seul responsable de la situation. Il visait Edward Still, mais aussi le directeur sportif anderlechtois.

Des destins liés ?

"Il est normalement l'architecte de cette équipe. Besnik Hasi n'a pas forcément choisi les joueurs qui étaient à sa disposition aujourd'hui et la semaine précédente. Donc, si on fait le bilan d'Olivier Renard aujourd'hui, pour moi, il est largement déficitaire", estime-t-il. "Est-ce que les transferts qu'il a opérés vont rapporter de l'argent à Anderlecht dans les mois, les années à venir ? Je me pose quand même beaucoup de questions", poursuit Gillet.

Mêmes interrogations chez un autre ancien de la maison mauve, Marc Degryse : "Regardez le mercato estival - Ozcan, Hateboer, Ilic, Bertaccini... -, on peut se demander quel joueur recruté a eu un impact sur cette équipe. Personne".

Lire aussi… "Je suis toujours coach d'Anderlecht" : Besnik Hasi rencontrera la direction, mais tient bon en attendant›

Son analyse est implacable : "L'arrivée de Hasi était le choix de Renard, tout comme la décision cet été de continuer avec lui. Par conséquent, ma thèse est que le sort d'Hasi est lié à celui de Renard. Maintenant que Marc Coucke a licencié Hasi, il devrait faire de même avec son directeur sportif. L'apport des deux est insuffisant. Il serait très étrange de licencier Hasi et de ne pas s'intéresser à Renard".