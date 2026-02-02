Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

Devenu excédentaire à Westerlo, Kyan Vaesen quitte la Campine, mais reste en D1A : l'attaquant est sur le point de s'engager à Louvain.

Westerlo a connu un mercato hivernal assez actif. Dans le sens des départs, il restait encore à boucler celui de Kyan Vaesen, devenu excédentaire en Campine.

Auteur de 19 apparitions en Pro League pour un maigre total de 262 minutes de jeu (un but, un assist), l'attaquant de 24 ans n’a que peu eu l’occasion de se mettre en valeur, et les prétendants ne se sont donc pas montrés nombreux.

C’est dans les dernières heures du mercato que la situation de l’ancien international espoirs s’est décantée. Et il ne partira pas bien loin, puisqu’il s’apprête à signer dans un autre club de la Jupiler Pro League.

Kyan Vaesen va quitter Westerlo pour Louvain

Selon les informations du Het Nieuwsblad, Kyan Vaesen est en effet en partance pour Oud-Heverlee Louvain, qui cherchait encore un dernier renfort offensif dans sa lutte pour le maintien.

En fin de contrat au terme de la saison, Kyan Vaesen va rejoindre Den Dreef pour une faible indemnité, après 118 matchs officiels disputés avec le club campinois (16 buts, 11 assists).



