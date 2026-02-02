Besnik Hasi pas la seule victime : Olivier Renard devrait le suivre et prendre la porte

Sauf retournement de situation, Olivier Renard ne restera pas directeur sportif du RSC Anderlecht bien plus longtemps. Il nous revient que son sort est scellé.

On l'avait écrit à la suite du licenciement de Besnik Hasi : si le coach kosovar fait naturellement partie des responsables de la situation du RSC Anderlecht, il n'est pas le seul à devoir se regarder dans le miroir. À commencer par Olivier Renard, l'homme qui l'a amené au Sporting en mars 2025, et a décidé de le garder à l'issue de Playoffs calamiteux.

Si durant ses premiers mois en tant que directeur sportif, Renard avait pour lui quelques jolis coups sur le plan sportif - pensait-on - avec les arrivées de Chino Huerta, Enric Llansana et Nathan Saliba, la situation s'est compliquée au fil du temps. Llansana et Huerta ont décliné, et les autres transferts (Ilic, Özcan, Cvetkovic, et même au final Bertaccini) soufflent le chaud et le (très) froid.

Alors que le mercato hivernal se ferme ce soir, sans surprise, la situation sportive du RSCA risque donc de coûter cher à Olivier Renard. La nouvelle restructuration de l'organigramme du club, donnant plus de responsabilités à Tim Borguet et amenant David Verwilghen comme directeur du recrutement, avait encore grandement fragilisé la position du directeur sportif, dont les attributions devenaient floues.

C'est fini pour Olivier Renard au RSC Anderlecht

Selon nos informations, que confirme Sacha Tavolieri, c'est même d'ores et déjà décidé : le RSCA se cherche un nouveau directeur sportif, et la décision de se séparer d'Olivier Renard pourrait être entérinée plus tard cette semaine lors d'un Conseil d'Administration extraordinaire.

Renard, sauf surprise, va donc suivre Besnik Hasi et prendre la porte alors que les Mauves sont dans une situation sportive très compliquée. Pas idéal pour préparer la double confrontation contre l'Antwerp et un déplacement au Racing Genk. Bonne chance à Edward Still...