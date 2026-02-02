Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge

Redevenu un titulaire indiscutable au Celtic Glasgow, Arne Engels a fait l'objet d'une offre équivalente au double de sa valeur marchande. Celle-ci a néanmoins été refusée par son club écossais.

Auteur d’une saison à dix buts, treize passes décisives et près de 3.500 minutes de jeu lors du dernier exercice, Arne Engels entrait dans son année de confirmation au Celtic Glasgow. Après un début de saison plus compliqué, durant lequel il a retrouvé le banc à quelques reprises, le milieu de terrain est de nouveau considéré comme un titulaire indiscutable.

Avec 37 apparitions déjà au compteur depuis le début de la saison, pour près de 2.500 minutes de jeu, le Diable Rouge part sur les mêmes bases que la saison dernière, et ses statistiques individuelles le confirment : cinq buts et sept passes décisives.

Malgré une position de base assez reculée dans le jeu, le joueur de 22 ans parvient à se montrer décisif presque aussi souvent qu’un attaquant, ce qui attire évidemment la convoitise de plusieurs clubs du top 5 européen.

Une offre de 20 millions d'euros refusée pour Arne Engels

Alors que Sky Sports Germany évoquait l’intérêt du RB Leipzig il y a quelques jours, c’est finalement le club anglais de Nottingham Forest qui est passé à l’attaque dans les dernières heures du mercato.

Dans sa quête de maintien, le club de Matz Sels, 17e du championnat, aurait transmis une offre de 20 millions d’euros au Celtic Glasgow pour Arne Engels, alors que sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt. Toujours selon Sky Sports, le club écossais ne souhaite pas se séparer du Diable Rouge et n’accepterait qu’une offre jugée impossible à refuser.



