Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge

Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Redevenu un titulaire indiscutable au Celtic Glasgow, Arne Engels a fait l'objet d'une offre équivalente au double de sa valeur marchande. Celle-ci a néanmoins été refusée par son club écossais.

Auteur d’une saison à dix buts, treize passes décisives et près de 3.500 minutes de jeu lors du dernier exercice, Arne Engels entrait dans son année de confirmation au Celtic Glasgow. Après un début de saison plus compliqué, durant lequel il a retrouvé le banc à quelques reprises, le milieu de terrain est de nouveau considéré comme un titulaire indiscutable.

Avec 37 apparitions déjà au compteur depuis le début de la saison, pour près de 2.500 minutes de jeu, le Diable Rouge part sur les mêmes bases que la saison dernière, et ses statistiques individuelles le confirment : cinq buts et sept passes décisives.

Malgré une position de base assez reculée dans le jeu, le joueur de 22 ans parvient à se montrer décisif presque aussi souvent qu’un attaquant, ce qui attire évidemment la convoitise de plusieurs clubs du top 5 européen.

Une offre de 20 millions d'euros refusée pour Arne Engels

Alors que Sky Sports Germany évoquait l’intérêt du RB Leipzig il y a quelques jours, c’est finalement le club anglais de Nottingham Forest qui est passé à l’attaque dans les dernières heures du mercato.

Dans sa quête de maintien, le club de Matz Sels, 17e du championnat, aurait transmis une offre de 20 millions d’euros au Celtic Glasgow pour Arne Engels, alors que sa valeur marchande est estimée à 10 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt. Toujours selon Sky Sports, le club écossais ne souhaite pas se séparer du Diable Rouge et n’accepterait qu’une offre jugée impossible à refuser.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Scottish Premier League
Scottish Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Celtic Glasgow
Nottingham Forest
Arne Engels

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: N'Diaye - Engels - Vaesen

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: N'Diaye - Engels - Vaesen

14:20
Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

14:20
Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

13:40
Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

13:20
19 millions sur la table : Wolfsburg pousse pour le monsieur propre de la Pro League

19 millions sur la table : Wolfsburg pousse pour le monsieur propre de la Pro League

13:00
1
De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

12:40
C'est officiel : le Standard acte son premier départ de l'hiver

C'est officiel : le Standard acte son premier départ de l'hiver

12:15
Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

12:00
1
Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?

Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?

11:40
🎥 Un vilain raté et l'offre d'un club historique repoussée : le triste week-end de Lucas Stassin

🎥 Un vilain raté et l'offre d'un club historique repoussée : le triste week-end de Lucas Stassin

11:20
Charleroi n'en finit plus de surprendre depuis le départ de Rik De Mil : "Comme si un frein avait été levé"

Charleroi n'en finit plus de surprendre depuis le départ de Rik De Mil : "Comme si un frein avait été levé"

11:00
Adieux aux joueurs, recherche d'un successeur : dans les coulisses du C4 de Besnik Hasi

Adieux aux joueurs, recherche d'un successeur : dans les coulisses du C4 de Besnik Hasi

10:30
Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots

Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots

10:00
1
Enfin le match référence pour Sébastien Pocognoli : "Quelque chose est en train de se créer"

Enfin le match référence pour Sébastien Pocognoli : "Quelque chose est en train de se créer"

09:30
Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi

Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi

09:00
Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

08:40
C'est signé ! Le Club de Bruges recute un jeune espoir anglais de 18 ans

C'est signé ! Le Club de Bruges recute un jeune espoir anglais de 18 ans

08:20
Anderlecht libéré par le départ d'Hasi, vraiment ? "Edward Still est tout aussi coupable de la situation"

Anderlecht libéré par le départ d'Hasi, vraiment ? "Edward Still est tout aussi coupable de la situation"

08:00
Ivan Leko n'y arrive pas face à David Hubert : "Pour être honnêtes, nous avons été un peu surpris" Réaction

Ivan Leko n'y arrive pas face à David Hubert : "Pour être honnêtes, nous avons été un peu surpris"

07:20
Officiel : un ancien entraîneur du Standard pour relancer Lucas Stassin à Saint-Étienne 

Officiel : un ancien entraîneur du Standard pour relancer Lucas Stassin à Saint-Étienne 

07:40
Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

07:00
1
Coup dur pour Zulte Waregem qui perd un pilier en fin de mercato

Coup dur pour Zulte Waregem qui perd un pilier en fin de mercato

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Smets - Onyedika - Camara

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 01/02: Smets - Onyedika - Camara

23:00
"Je ne suis pas surpris" : la stat' folle de l'Union en 2026 qui ravit David Hubert...et Harry Kane Réaction

"Je ne suis pas surpris" : la stat' folle de l'Union en 2026 qui ravit David Hubert...et Harry Kane

23:20
Bruges et Genk refusent des fortunes de la part du même club

Bruges et Genk refusent des fortunes de la part du même club

23:00
Ouf de soulagement à Charleroi : un cadre a décidé de rester

Ouf de soulagement à Charleroi : un cadre a décidé de rester

22:40
Opération maintien lancée : un renfort de Bundesliga débarque à Jan Breydel

Opération maintien lancée : un renfort de Bundesliga débarque à Jan Breydel

22:20
Charleroi reste dans le top 6 : Malines partage à OHL

Charleroi reste dans le top 6 : Malines partage à OHL

21:40
Douche froide pour le Club de Bruges : un transfert à 11 millions d'euros est en train de capoter

Douche froide pour le Club de Bruges : un transfert à 11 millions d'euros est en train de capoter

22:00
Bruges est tombé sur tout ce dont manquait Marseille : "On a joué comme l'Union doit jouer"

Bruges est tombé sur tout ce dont manquait Marseille : "On a joué comme l'Union doit jouer"

21:50
Patris a encore Forbs dans sa poche, Zorgane au bout de l'effort : les notes de l'Union contre Bruges

Patris a encore Forbs dans sa poche, Zorgane au bout de l'effort : les notes de l'Union contre Bruges

21:20
3
Tensions à Marseille : Vermeeren s'est disputé avec un équipier, Murillo est poussé vers la sortie !

Tensions à Marseille : Vermeeren s'est disputé avec un équipier, Murillo est poussé vers la sortie !

21:00
C'est officiel : Besnik Hasi prend la porte dans la foulée de la défaite à Sclessin

C'est officiel : Besnik Hasi prend la porte dans la foulée de la défaite à Sclessin

20:41
1
Le Parc Duden toujours imprenable ! L'Union fait craquer Bruges et réalise la bonne opération du week-end

Le Parc Duden toujours imprenable ! L'Union fait craquer Bruges et réalise la bonne opération du week-end

20:27
Anderlecht est prévenu : Genk réagit et va s'imposer à Dender

Anderlecht est prévenu : Genk réagit et va s'imposer à Dender

20:50
D1 ACFF : les jeunes du Standard battus à Stockay, Namur fait caler Rochefort

D1 ACFF : les jeunes du Standard battus à Stockay, Namur fait caler Rochefort

20:20

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 24
Leeds United Leeds United 0-4 Arsenal Arsenal
Wolverhampton Wolverhampton 0-2 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 1-1 Everton Everton
Chelsea Chelsea 3-2 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool Liverpool 4-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Aston Villa Aston Villa 0-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Fulham Fulham
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace Crystal Palace
Tottenham Tottenham 2-2 Manchester City Manchester City
Sunderland Sunderland 21:00 Burnley Burnley
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved