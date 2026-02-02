Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Nnadi - Asante
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Nnadi - Asante
Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi
Le mercato carolo est assez calme. Mais deux joueurs sont malgré tout sur le départ en cette dernière journée de mercato. (Lire la suite)
Coup dur pour Zulte Waregem qui perd un pilier en fin de mercato
Tochukwu Nnadi quitte Zulte Waregem. Le médian nigérian va s'engager à l'Olympique de Marseille dans les dernières heures du mercato. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 01/02