Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

Dimanche à Sclessin, Besnik Hasi, pour sa dernière à la barre, avait titularisé ses deux recrues, Moussa Diarra et Danylo Sikan. Difficile de leur jeter la pierre après un match compliqué.

Transféré à 4 millions d'euros, soit une somme qui justifie certaines attentes à son sujet, Danylo Sikan était à nouveau titulaire ce dimanche. Sans grande surprise, après que Besnik Hasi ait fait des pieds et des mains pour qu'un nouvel attaquant débarque au Lotto Park cet hiver.

Reste à savoir s'il est normal qu'un joueur à... un but en D1 turque cette saison, pas encore adapté au pays (il se débrouille bien en anglais, mais tout de même) et à ses équipiers, soit immédiatement titulaire dans une équipe comme Anderlecht. Mihajlo Cvetkovic en a probablement tiré ses conclusions.

Danylo Sikan va devoir mieux faire

Et après deux matchs, peut-on d'ores et déjà juger des qualités de Sikan ? Probablement pas. L'Ukrainien a de la présence, joue parfois en déviation en un temps avec plus de précision que Luis Vazquez... mais se retrouve rarement face au but et gagne trop peu de duels.

Reste que le nouvel attaquant des Mauves n'a pas été aidé par les lignes de course chaotiques de ses coéquipiers dans le secteur offensif, tout comme par le manque de créativité des joueurs censés l'aider à marquer. Mais si Hasi l'a comparé à Oleg Iachtchouk, on peine jusqu'à présent à voir un autre point commun entre les deux hommes que leur pays de naissance.



Moussa Diarra n'a rien à se reprocher

Et qu'en est-il de Moussa Diarra ? Grosse surprise de le voir titulaire - et autre message adressé à ses concurrents. Le Français était à peine arrivé cette semaine que le voilà balancé dans l'enfer de Sclessin - à un poste de back gauche qui n'est, sur papier, pas son meilleur. Il aura fait le job... sans plus.

Un match neutre (nous lui avons donné l'une des meilleures notes de l'équipe... ce qui ne dit pas grand chose), sans coups d'éclat mais sans erreurs manifestes... et lors duquel Diarra a été replacé dans l'axe en cours de rencontre, montrant ainsi sa polyvalence. C'est déjà ça. Reste à voir s'il saura être le patron dont Anderlecht a besoin.