Les Loups ont refusé l'offre : un titulaire de la RAAL aurait pu rejoindre... l'Azerbaïdjan

Photo: © photonews

Dans les derniers jours du mercato, la RAAL La Louvière a reçu une offre assez inhabituelle pour Maxence Maisonneuve, mais celle-ci a été jugée insuffisante par la direction des Loups.

Treizième à l’issue de sa saison de retour en Jupiler Pro League, la RAAL La Louvière espère pouvoir remonter dans le top 12 d’ici la fin de la phase classique pour éviter les play-downs.

Durant ce mercato hivernal, les Loups se sont renforcés à des postes ciblés, enregistrant les arrivées de Bryan Soumaré, Cristian Makaté, Majeed Ashimeru et Nachon Nsingi.

Dans l’autre sens, six départs ont été recensés : Oucasse Mendy, Lucas Bretelle, Théo Epailly, Sekou Sidibe, Maxime Pau et Mohamed Guindo. Peu de joueurs ayant eu un rôle important durant la première partie de saison.

La RAAL La Louvière a refusé une offre pour Maxence Maisonneuve

Ce n’est donc pas vraiment le cas de Maxence Maisonneuve, qui aurait cependant pu quitter la Tanière dans les derniers jours du mercato. Selon nos informations, la RAAL La Louvière a en effet reçu une offre du Turan-Tovuz, actuel troisième du championnat d’Azerbaïdjan, pour son défenseur central.


Une offre cependant refusée par La Louvière, jugée insuffisante. Sauf incroyable retournement de situation, le défenseur de 26 ans terminera donc la saison à La Louvière, où il a pris part à 18 des 23 premiers matchs de championnat.

Maxence Maisonneuve

