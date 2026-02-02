Charleroi n'en finit plus de surprendre depuis le départ de Rik De Mil : "Comme si un frein avait été levé"

Charleroi n'en finit plus de surprendre depuis le départ de Rik De Mil : "Comme si un frein avait été levé"

Charleroi s'est hissé dans le top 6 grâce à sa belle victoire à Saint-Trond. Hans Cornelis continue à bonifier son équipe.

Charleroi a fait face à du lourd depuis le départ de Rik De Mil à La Gantoise, avec des matchs contre l'Union, Genk, Anderlecht, le Club de Bruges, le Standard, l'Antwerp et Saint-Trond. Bilan : cinq victoires et deux partages, une place dans le top 6 et en demi-finale de la Coupe.

Hein Vanhaezebrouck est impressionné par cette métamorphose : "Sous Rik De Mil, ils ont parfois pratiqué un beau football, mais uniquement entre les deux surfaces de réparation. Manque de mordant, trop peu d'occasions, trop peu de buts, et surtout pas de confiance", estime-t-il dans Het Laatste Nieuws.

Charleroi revient à hauteur de La Gantoise...et de Rik De Mil

"Finalement, tout a énormément changé avec Hans Cornelis. Les joueurs progressent à nouveau pleinement, comme si un frein avait été levé", s'étonne l'ancien entraîneur gantois. Il ne faut pourtant pas avoir la mémoire courte : le départ de Rik De Mil était vu comme une petite catastrophe dans le Pays Noir.

Vanhaezebrouck a son explication : "Cornelis est moins omniprésent. Avant, tout tournait autour de Rik De Mil. Il pouvait partir dans d'autres clubs. Quand on lit ça tous les jours à propos de son entraîneur, comme s'il était un joueur, on finit par se poser des questions. Cornelis dit que c'est aux joueurs de prendre les choses en main".


Une méthode qui porte ses fruits et redonne confiance au groupe : les Zèbres restent sur cinq victoires de rang et n'ont toujours pas encaissé le moindre but en 2026. Chez les professionnels comme dans le monde amateur, les ingrédients restent les mêmes pour relancer la machine.

