C'est officiel : le Standard acte son premier départ de l'hiver

Confirmée par Vincent Euvrard en personne dès vendredi, l'information est désormais officielle : Hakim Sahabo quitte le Standard et rejoint l'AEK Athènes.

Envoyé avec le SL16 FC depuis le début de l’année 2026, Hakim Sahabo ne semblait plus avoir d’avenir au Standard. Questionné par nos soins avant la réception de La Gantoise, Vincent Euvrard expliquait en conférence de presse :

"Il s’entraîne avec le noyau A, mais le faire jouer avec les U23 est certainement un message que le coach n’est pas satisfait de son niveau actuel. C’est à lui d’aller chercher le meilleur à l’entraînement et dans les matchs qu’on lui donne pour reprendre sa place."

Entre-temps, nos confrères ont révélé l’aboutissement d’un accord entre le Standard et l’AEK Athènes concernant le milieu de terrain rwandais, comprenant une indemnité dépassant le million d’euros. Interrogé en conférence de presse avant la réception d’Anderlecht, Vincent Euvrard avait confirmé la nouvelle.

"J’ai essayé de lui faire passer certains messages, mais il n’a jamais vraiment changé. Nous n’avons pas souvent été sur la même longueur d’onde. Quand une offre arrive et que le club est satisfait du montant proposé, les chemins se séparent et chacun poursuit sa route."

À nouveau absent du groupe pour le Clasico, mais aussi de celui du SL16 FC pour le déplacement à Stockay, Hakim Sahabo se trouvait en Grèce afin de boucler son transfert vers l’AEK Athènes. L’information a été officialisée ce lundi. Hakim Sahabo aura disputé 34 matchs avec l’équipe première du Standard et 24 avec le SL16 FC.



