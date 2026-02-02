Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

Pas dans le groupe d'Anderlecht pour le déplacement au Standard, Moussa N'Diaye s'apprêtait à quitter le club bruxellois et intéressait Schalke 04. Le départ de Besnik Hasi pourrait cependant changer la donne.

Ce dimanche, lors du Clasico, Moussa Diarra fêtait sa première titularisation sous les couleurs d'Anderlecht. Plus tard dans la rencontre, Ali Maamar l'a remplacé, alors qu'Ilay Camara était déjà monté au jeu à la place de Marco Kana, blessé.

Pas de place, en revanche, pour Moussa N'Diaye, non repris dans la sélection par Besnik Hasi. Le défenseur sénégalais n'entrait plus dans les plans de l'ex-entraîneur des Mauves et songeait logiquement à un départ.

Ces derniers jours, une solution s'est dégagée : le joueur de 23 ans a obtenu l'accord d'Anderlecht pour partir en prêt, et Schalke 04 s'est montré intéressé par ses services.

Moussa N'Diaye prêté par Anderlecht à Schalke 04 ?

Cependant, Moussa N'Diaye n'a pas vraiment envie de quitter Anderlecht, et son scénario idéal serait de s'imposer à nouveau dans le onze de base des Mauves. Le départ de Besnik Hasi pourrait donc changer la donne, même s'il n'est pas certain que le nouvel entraîneur relance Moussa N'Diaye.



Le Sénégalais pourrait dès lors accepter l'offre allemande et terminer la saison dans la Ruhr. Cet hiver, Anderlecht et Schalke 04 ont déjà collaboré dans le cadre de l'arrivée de Justin Heekeren au RSCA.