5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?
Dans moins de six mois, Rudi Garcia dévoilera sa liste pour la Coupe du monde 2026. Voici cinq joueurs belges à suivre en cette deuxième partie de saison 2025-2026.

1. Nathan Ngoy

Le centre de la défense est inévitablement l'un des points négatifs de la sélection nationale belge. Arthur Theate, Koni De Winter, Brandon Mechele ou encore Wout Faes (qui a récemment rejoint l'AS Monaco et qui espère désormais taper dans l'œil de Rudi Garcia), tous ces joueurs pourraient être de la partie à la Coupe du monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Mais un autre joueur dont on ne parle pourtant pas énormément pourrait également prétendre à une place.

Il s'agit de Nathan Ngoy. L'ancien joueur du Standard de Liège est actuellement en bonne forme du côté de Lille, où il s'installe comme un titulaire sous les ordres de Bruno Genesio. Depuis son arrivée au LOSC, le natif de Bruxelles a déjà pris part à un total de 24 rencontres.

Le défenseur central de 22 ans possède une bonne qualité de relance, est assez rapide et se montre solide dans les duels. Cette polyvalence pourrait être un gros plus pour la sélection belge. Il est doté d'un bon sens de l'anticipation et sait bien couvrir les espaces.

En novembre 2025, il a été appelé pour la première fois par Rudi Garcia. Il pourrait bien être également convoqué par le technicien français l'été prochain.

2. Romeo Vermant

Romelu Lukaku sera inévitablement le numéro neuf attitré lors de la Coupe du monde 2026 s'il est en bonne forme, mais au moins un autre numéro neuf devrait être dans la liste. Si cette place semblait récemment réservée à Loïs Openda, les choses pourraient changer. Le Diable Rouge est dans une situation compliquée du côté de la Juventus, où il joue peu et ne se montre presque pas prolifique.

Même constat pour Michy Batshuayi du côté de Francfort. L'avant-centre est actuellement blessé au genou. Romeo Vermant, le buteur du Club de Bruges âgé de seulement 22 ans, a lui bien du temps de jeu et se montre prolifique. Certes, il ne joue pas dans un grand championnat, mais il s'intègre pleinement dans l'effectif du Club de Bruges.

Cette saison, il a disputé 31 matchs et a trouvé le chemin des filets à 11 reprises. Il pourrait être l'une des surprises de la liste finale de Rudi Garcia. Comme Nathan Ngoy, il a été repris pour la première fois en novembre. Il a même fait ses débuts en sélection au Kazakhstan le 15 novembre dernier.

3. Diego Moreira

Récemment devenu Diable Rouge également, le joueur de Strasbourg pourrait être l'une des pièces de la Belgique au Mondial 2026. Rapide, explosif et technique, le joueur de 21 ans a tout pour réussir en sélection. Difficile de trouver dans quel rôle le faire jouer cependant, lui qui est un milieu gauche de formation. Du côté de l'Alsace, il joue désormais souvent un peu plus haut et même sur le côté droit.

Au total, il a pris part à 28 matchs de son équipe cette saison. Il a du temps de jeu et se montre décisif, notamment sur les dernières rencontres.

4. Alexis Saelemaekers

Souvent écarté du groupe de la Belgique ces dernières années en raison de périodes plus compliquées, l'ailier belge s'épanouit désormais du côté de l'AC Milan, où il a une place de titulaire indiscutable. Il a pris part à un total de 26 matchs cette saison, ne manquant aucune rencontre de Serie A de son équipe.

Il devrait inévitablement figurer dans la liste de Rudi Garcia. Fort décrié par le passé, il pourrait maintenant être une véritable arme. Technique et créatif, il peut apporter beaucoup à cette sélection belge. Il fait cependant face à une grande concurrence au poste d'ailier avec des joueurs comme Jérémy Doku, Leandro Trossard, Dodi Lukebakio, Malick Fofana ou encore le dernier cité ci-dessous. 

5. Mika Godts

L'ailier de l'Ajax n'a jamais été repris avec les Diables Rouges. Il l'a pourtant clairement dit : il est prêt à jouer avec la Belgique. S'il doit peut-être encore se prouver, cette saison il montre de très belles choses aux Pays-Bas. En 29 matchs, il a inscrit dix buts et délivré neuf assists.

Sa présence au Mondial 2026 semble peu probable au vu de la concurrence, mais rien n'est impossible. S'il continue de montrer ce dont il est capable, il pourrait bien être de la partie lors de ce Mondial. Le fait qu'il n'évolue pas dans l'un des cinq grands championnats pourrait cependant jouer en sa défaveur, tout comme Romeo Vermant.

