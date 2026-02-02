Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur
Au Standard depuis ses 8 ans, Quentin Durka a prolongé son contrat avec les Rouches. Le Verviétois est considéré comme l'avenir du club au poste de gardien de but.

Cette saison, le SL16 FC, l’équipe U23 du Standard qui occupe la dernière place en D1 ACFF, a déjà utilisé quatre gardiens différents en vingt journées de championnat.

L’équipe B des Rouches a commencé la saison avec Matteo Godfroid dans les cages, mais ce dernier n’a pas été repris dans le noyau A lors du stage hivernal et ne semble plus avoir d’avenir au club. Après dix journées, c’est Quentin Durka qui a pris la relève, avec quatre apparitions à son actif.

Ensuite, Lucas Pirard a disputé quelques matchs pour se préparer avant le départ de Matthieu Epolo pour la CAN et ses grands débuts avec l’équipe première du Standard.

Quentin Durka prolonge son contrat au Standard

Enfin, le club a rapatrié Oregon Ravet, un ancien portier de l’académie, qui a joué les deux premiers matchs de 2026 avant de laisser sa place à Quentin Durka pour le déplacement à Stockay.

Aujourd’hui âgé de 18 ans, le Verviétois est vu comme l’avenir du Standard au poste de gardien. Le club liégeois compte sur lui pour intégrer, à moyen terme, le noyau de l’équipe première avant d’y faire ses débuts.

C’est aussi une des raisons pour lesquelles le Matricule 16 a prolongé le contrat de son jeune portier, qui n’a jamais évolué ailleurs qu’au Standard. L’information est officielle : Durka semble donc avoir pris le dessus sur Matteo Godfroid et restera plus longtemps en bord de Meuse.

