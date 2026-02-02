Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

C'est une grosse surprise à Anderlecht : Nilson Angulo s'en va et prend la route de Sunderland, où Simon Adingra est parti pour remplacer George Ilenikhena, lui-même transféré en Arabie Saoudite.

Un véritable jeu de dominos. Suite au départ de Karim Benzema, Al-Ittihad va signer George Ilenikhena, l’ancien joueur de l’Antwerp qui évoluait à Monaco. Le club de Sébastien Pocognoli va recevoir une indemnité record de 33 millions d’euros et devra reverser un pourcentage de sa plus-value à l’Antwerp.

Ayant besoin de recruter un joueur offensif dans les plus brefs délais, l’AS Monaco s’est tourné vers Simon Adingra, l’ancien joueur de l’Union Saint-Gilloise qui évoluait à Sunderland. Sa visite médicale aura lieu dans la journée.

Pour le remplacer, Sunderland s’est à nouveau tourné vers la Jupiler Pro League et est allé chercher Nilson Angulo, selon les informations du spécialiste italien des transferts Fabrizio Romano.

Nilson Angulo sur le départ d'Anderlecht !

Un accord aurait déjà été trouvé avec le Sporting d’Anderlecht concernant l’arrivée de l’Équatorien de 22 ans, qui passera sa visite médicale ce lundi avant de s’engager avec les Black Cats. Le prix annoncé par la presse anglaise est de 15.000.000 £, soit près de 17.5 M€, + 2.5 M£ de bonus.

Un transfert surprise et un véritable jeu de chaises musicales entre les (anciens) joueurs de notre Pro League. Un changement radical aussi pour Nilson Angulo, auteur d’une prestation très moyenne sur la pelouse du Standard ce dimanche.



