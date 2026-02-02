C'est signé ! Le Club de Bruges recute un jeune espoir anglais de 18 ans

Le Club de Bruges a officialisé l'arrivée d'Andre Garcia. Le jeune anglais évoluera dans un premier temps avec le Club NXT.

Le Club de Bruges conserve une politique de recrutement assez intensive concernant les jeunes talents étrangers. Hier soir, les Blauw en Zwart ont annoncé une nouvelle opération en la matière avec la signature d'Andre Garcia.

Andre Garcia tekent bij Club NXT! De verdediger tekent een contract tot 2029 en komt over van Engelse derdeklasser Reading FC. — Club NXT (@ClubNxt) February 1, 2026

Il s'agit d'un arrière gauche anglais de 18 ans qui évoluait à Reading. Le garçon avait été incorporé au sein du noyau A il y a un an et demi et a tout de suite impressionné, s'imposant comme titulaire dans l'équipe comme titulaire alors qu'il avait encore que 16 ans. Cela lui a valu quatre apparitions chez les U18 anglais.

Moins en veine depuis quelques mois

Fort d'une première saison complète en League One, il a par contre perdu sa place dans le onze depuis le début de la nouvelle saison. Changer d'air pourrait lui faire du bien et le relancer : il a ainsi signé en Venise du nord jusqu'en juin 2029.

Bruges se targue de le suivre depuis un moment et n'a pas hésité à profiter de la situation cet hiver. Après 56 matchs avec Reading, Garcia va désormais découvrir la D1B.





Les Blauw en Zwart vont en effet lui permettre de prendre de prendre ses repères avec le Club NXT, comme ils l'ont par exemple déjà fait avec Joel Ordonez précédemment. Avec la même réussite ?