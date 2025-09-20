Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Alors qu'il a récemment annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur, Samuel Umtiti s'est exprimé sur son avenir. Il pourrait bien devenir entraîneur.

Au micro de Ligue 1+, il a révélé que cela lui plairait. "Je sais ce que je veux, j'ai toujours cette passion," affirme-t-il formellement.

"Depuis très longtemps, j'ai envie d'entraîner. J'ai énormément à donner, j'espère qu'on se reverra sur un banc." Le joueur est clair : il veut donc devenir coach.

Un vibrant hommage

Il s'est exprimé ce vendredi à l'occasion d'un hommage rendu par l'Olympique Lyonnais pour sa carrière. "Tes valeurs ont fait de toi un joueur exemplaire, merci pour tout Big Sam," pouvait-on notamment lire sur deux larges banderoles.

Le Français a donné le coup d'envoi de la rencontre d'ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Et il a pu constater une chose : les supporters lyonnais l'ont toujours dans leur cœur.

Il a d'ailleurs porté chance puisque le club français s'est imposé 1-0 contre Angers. Tanner Tessmann a inscrit le seul but de la rencontre à la 65e. Le milieu défensif américain a planté sa première rose de la saison et sa seconde avec Lyon en 40 rencontres.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Barcelone - Getafe en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (21/09).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Barcelone
Getafe
Samuel Umtiti

Plus de news

"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

"Je dois être plus méchant" : Nathan De Cat se confie sur son évolution à Anderlecht

10:00
Voici quand Amadou Onana et Youri Tielemans pourraient faire leur retour sur les terrains

Voici quand Amadou Onana et Youri Tielemans pourraient faire leur retour sur les terrains

09:30
Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats" Interview

Casper Nielsen voit du mieux au Standard malgré le 8/21 : "Regardez comment on joue, pas juste les résultats"

09:00
Un cadre du KRC Genk pourrait bien manquer à l'appel contre l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

Un cadre du KRC Genk pourrait bien manquer à l'appel contre l'Union Saint-Gilloise ce dimanche

08:30
Nacer Chadli se confie sur sa nouvelle vie d'entraîneur : "C'était un choix naturel"

Nacer Chadli se confie sur sa nouvelle vie d'entraîneur : "C'était un choix naturel"

08:00
La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

La situation de Dender commence à devenir inquiétante : La Gantoise assure l'essentiel

07:40
🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

🎥 Bilal El Khannouss inscrit son premier but avec Stuttgart

07:20
Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

Ce club de Challenger Pro League va être repris par des investisseurs japonais : tout est pratiquement bouclé

07:00
C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

C'est officiel, voici où aura lieu la rencontre entre le FC Barcelone et le PSG en Ligue des Champions

22:30
Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

Ce jeune talent venu d'un club de Premier League surpris par l'ambiance en Belgique : "On entend plus de chants"

06:30
Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

Bonne nouvelle concernant la blessure de Maxim De Cuyper

23:00
Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace

Le RWDM s'incline face à une équipe du Lierse plus efficace

22:04
Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

Une légende de Manchester United descend Senne Lammens : "Le club a recruté le mauvais gardien"

21:40
Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

Kasper Dolberg a fait ses débuts en Ligue des Champions avec l'Ajax mais tout ne s'est pas passé comme prévu...

21:20
"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

"Il a mal vécu son départ d'Anderlecht" : un ami d'Anouar Ait El Hadj se confie sur le joueur de l'Union Saint-Gilloise

21:00
Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

Un joueur belge figure dans l'équipe de la semaine en Ligue des Champions : voici la "TOTW" complète

20:30
1
Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

Gros coup dur pour le Club de Bruges : voici combien de temps Simon Mignolet devrait être absent

19:59
Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

Après la RTBF, une autre chaîne trouve un accord avec DAZN

19:30
Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

Gagner à Genk, plus dur que de gagner au PSV ? "Je m'attends à une réaction de leur part"

19:00
Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

Rik De Mil très mécontent du calendrier : "Ils n'ont pas pensé à la santé des joueurs"

18:30
Il avait déjà brillé contre le Standard : Malines a décidé qui sera son n°1 cette saison

Il avait déjà brillé contre le Standard : Malines a décidé qui sera son n°1 cette saison

18:00
Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

Le coach de l'Antwerp impressionné par le noyau d'Anderlecht : "Ca dit tout"

17:30
Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

Quid de Mario Stroeykens ? Besnik Hasi s'exprime sur la situation du joueur, qui aurait dû partir cet été

17:00
Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

Mourinho fait du Mourinho : "Fenerbahçe n'était pas à mon niveau"

16:30
Excellente nouvelle pour Nicolas Raskin aux Glasgow Rangers

Excellente nouvelle pour Nicolas Raskin aux Glasgow Rangers

16:00
Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"

Ivan Leko en veut plus : "Je ne suis pas satisfait de la semaine d'entraînement"

15:30
Le Standard privé de son capitaine à Westerlo ? Vincent Euvrard donne les nouvelles de l'infirmerie des Rouches

Le Standard privé de son capitaine à Westerlo ? Vincent Euvrard donne les nouvelles de l'infirmerie des Rouches

14:40
La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

La Jupiler Pro League déforcée : Charleroi et Anderlecht perdront des joueurs durant le Mondial U20

15:00
Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

Le FC Barcelone prêt à recevoir le PSG en Ligue des Champions dans un stade de... 6.000 places ?

12:20
Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

Besnik Hasi s'en prend aux médias : "Vous devez arrêter avec ça"

14:20
2
Le RAEC Mons accueille trois joueurs liés aux nouveaux investisseurs jamaïcains

Le RAEC Mons accueille trois joueurs liés aux nouveaux investisseurs jamaïcains

14:00
1
Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

Jan-Carlo Simic est persuadé d'avoir passé un palier : "Le championnat saoudien est meilleur que le belge"

13:30
1
"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

"Il ne reste plus beaucoup d'options après cette blessure" : Vincent Kompany préface Hoffenheim-Bayern

13:00
De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

De quoi sera fait l'avenir de Philippe Clement ? "C'est une décision prise en famille"

12:40
Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

Antonio Conte s'explique sur le remplacement prématuré de Kevin De Bruyne

12:00
"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

"Il est inarrêtable" : Pep Guardiola impressionné par Jérémy Doku

11:30

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 5
Real Betis Real Betis 3-1 Real Sociedad Real Sociedad
Girona FC Girona FC 14:00 Levante Levante
Real Madrid Real Madrid 16:15 Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone
FC Barcelone FC Barcelone 18:00 Getafe Getafe
Alaves Alaves 18:30 Séville Séville
Villarreal Villarreal 18:30 Osasuna Osasuna
Valencia CF Valencia CF 21:00 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 21/09 Celta De Vigo Celta De Vigo
Real Mallorca Real Mallorca 21/09 Atlético Madrid Atlético Madrid
Elche CF Elche CF 21/09 Real Oviedo Real Oviedo
FC Barcelone FC Barcelone 21/09 Getafe Getafe
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved