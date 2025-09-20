Voici de quoi pourrait être fait l'avenir du bourreau de la génération dorée de la Belgique, Samuel Umtiti

Alors qu'il a récemment annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur, Samuel Umtiti s'est exprimé sur son avenir. Il pourrait bien devenir entraîneur.

Au micro de Ligue 1+, il a révélé que cela lui plairait. "Je sais ce que je veux, j'ai toujours cette passion," affirme-t-il formellement.

"Depuis très longtemps, j'ai envie d'entraîner. J'ai énormément à donner, j'espère qu'on se reverra sur un banc." Le joueur est clair : il veut donc devenir coach.

Un vibrant hommage

Il s'est exprimé ce vendredi à l'occasion d'un hommage rendu par l'Olympique Lyonnais pour sa carrière. "Tes valeurs ont fait de toi un joueur exemplaire, merci pour tout Big Sam," pouvait-on notamment lire sur deux larges banderoles.

Le Français a donné le coup d'envoi de la rencontre d'ouverture de la cinquième journée de Ligue 1. Et il a pu constater une chose : les supporters lyonnais l'ont toujours dans leur cœur.

Il a d'ailleurs porté chance puisque le club français s'est imposé 1-0 contre Angers. Tanner Tessmann a inscrit le seul but de la rencontre à la 65e. Le milieu défensif américain a planté sa première rose de la saison et sa seconde avec Lyon en 40 rencontres.