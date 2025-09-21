🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

Muzamel Rahmat
🎥 Le nouveau casse-tête de Rudi Garcia ? Diego Moreira régale Strasbourg et fait grimper sa cote

Diego Moreira s'affirme avec Strasbourg. Contre le Paris FC, le Liégeois a offert une passe décisive à Kendry Páez.

Pendant des années, les Diables Rouges ont galéré sur les côtés. Ni à gauche ni à droite, la relève n’était au rendez-vous. Roberto Martinez comme Domenico Tedesco avaient dû bricoler avec des systèmes bancals pour combler les trous.

Aujourd’hui, Rudi Garcia a plus de chance. Des joueurs comme Maxim De Cuyper brillent en Premier League, Joaquin Seys s’impose au Club de Bruges. Diego Moreira est devenu un titulaire indiscutable à Strasbourg.

L’an dernier, le Liégeois a fait forte impression avec Strasbourg en Ligue 1. Capable de jouer latéral ou ailier, il a vite séduit par sa polyvalence. Garcia l'avait repéré, il hésitait entre le Portugal et la Belgique.

Ce week-end, Strasbourg se déplaçait sur la pelouse du Paris FC. Titularisé dans l’entrejeu, Moreira s’est illustré à la 27e minute avec un centre millimétré pour Kendry Páez. 0-1 à la pause.

Forcément, sa valeur s’envole. Estimé à 10 millions d’euros en mars, Moreira est coté à 18 millions en juin 2025. Une progression fulgurante pour ce talent belge de 21 ans.

Diego Moreira

