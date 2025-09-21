Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"

Charles Vanhoutte surpris par un ancien du Standard : "Dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant"
Charles Vanhoutte prend ses marques à Nice. Dès le début, il a été accueilli par Dante, toujours aussi déterminé à bientôt 42 ans.

Lors de sa première apparition avec Nice, Charles Vanhoutte a vécu une entrée en matière idéale, avec un assist, le titre d'homme du match et une victoire contre Nantes. Cela s'est avéré plus compliqué hier soir à Brest : averti en fin de premier quart d'heure, le néo Diable Rouges a vu son équipe s'incliner 4-1.

Pas de quoi remettre en cause la bonne première impression laissée par son nouvel environnement. Vanhoutte a notamment été impressionné par son nouveau capitaine, Dante. L'ancien du Standard aura 42 ans le mois prochain mais est toujours bien dans le coup.

Une rigueur jamais démentie

"Je ne suis ici que depuis deux semaines, et dès le premier jour, j'ai vu à quel point il est exigeant. Il veut se donner à 100 %, c'est son secret", explique Vanhoutte, interrogé par Het Laatste Nieuws.

Dante était titulaire lors de la première rencontre disputée par Charles Vanhoutte, avec une clean sheet à la clé. Il était par contre absent hier, et cela s'est ressenti : la défense a plié : "Il est vraiment fort : excellent en communication, en positionnement, en défense sur les longs ballons et à l'anticipation".

Le défenseur brésilien a manifestement toujours un oeil sur la Pro League : "Il savait que l'Union avait remporté le championnat, il connaissait Sébastien Pocognoli et Kevin Mirallas, avec qui il a joué".

