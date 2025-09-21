Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

Vincent Kompany surpris par une question en conférence de presse : "S'il vous plaît, on est en 2025"

Le Bayern Munich s'est imposé 1-4 à Hoffenheim, hier après-midi. Mais Vincent Kompany n'a pas eu de mal à reconnaître que tout n'a pas été parfait.

Le joli début de saison du Bayern se poursuit. Le Rekordmeister a enchaîné sept victoires en sept matchs toutes compétitions confondues. Après Chelsea en semaine, c'est Hoffenheim qui a rendu les armes ce weekend. Mais derrière ce score de 1-4, se cache un match plus compliqué qu'il n'y paraît pour les visiteurs, qui n'ont ouvert la marque que quelques secondes avant le repos.

Vincent Kompany l'a reconnu en interview d'après-match au micro de DAZN : "Je n'ai pas été surpris par cette première mi-temps. Nous avons simplement joué un match difficile contre Chelsea en milieu de semaine, avec tout le battage médiatique autour de la victoire, et puis nous sommes arrivés ici sur un terrain difficile".

Lire aussi… Le Bayern de Vincent Kompany ne s'arrête plus : une nouvelle démonstration face à Hoffenheim

Du respect pour Hoffenheim

"J'avais déjà dit avant le match qu'Hoffenheim avait aussi tout gagné, y compris en préparation, à part contre Francfort. Nous sommes restés calmes dans les moments difficiles et, en deuxième mi-temps, nous avons fait ce que nous savions faire", poursuit Vince The Prince.

Le triplé d'Harry Kane a fini par mettre les Bavarois sur les rails : "Nous avons haussé le niveau grâce à l'expérience et à la qualité. J'ai dit à Christian (l'entraîneur d'Hoffenheim NDLR) qu'ils étaient meilleurs que nous en première période. Nous avons réagi en seconde période et avons très bien joué. Je suis très content de la victoire".

L'une des explications également avancées par la presse allemande sur ce retard à l'allumage est la rotation opérée par Kompany. Beaucoup de cadres ont été laissés au repos. Invité à s'expliquer sur le sujet, il s'est étonné de devoir justifier sa tournante : "Honnêtement, je suis surpris de la fréquence à laquelle on me pose cette question. S'il vous plaît, on est en 2025. Je pense que tout le monde comprend maintenant qu'il est très important d'utiliser tout l'effectif, il ne faut pas commencer à attendre que la situation se dégrade, que des joueurs se blessent pour le faire".

Vincent Kompany

