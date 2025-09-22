Un joueur belge décisif avec l'AS Monaco après la claque reçue par les Monégasques face à Bruges

Blessé au fléchisseur de la hanche gauche en début d'exercice, Stanis Idumbo a disputé ses premières minutes en Ligue 1 avec l'AS Monaco dimanche. Le milieu offensif a même été décisif.

Il est monté au jeu à la 79e pour remplacer Takumi Minamino. C'est à la 90+3e qu'il a été décisif en délivrant une passe décisive pour l'ancien joueur de l'Antwerp George Ilenikhena.

Battu en semaine face au Club de Bruges sur le score de 1-4, les Monégasques se sont réveillés face à une équipe fraîchement promue. Les hommes d'Adi Hütter l'ont emporté 5-2 contre Metz.

Les autres buteurs de la rencontre de l'AS Monaco sont Mika Biereth (28’), Ansu Fati (46’, 83’) et "Koffi Kouao" (86’, c.s.c.). Du côté de Metz, c'est Habib Diallo (13’) et Gauthier Hein (67’, pen.) qui ont marqué.

Le classement de la Ligue 1

Au classement, l'AS Monaco est deuxième à égalité de points avec le PSG (mais aussi l'OL et Strasbourg) qui a un match de moins, le Classique face à l'OM ayant été reporté à ce lundi en raison des conditions météorologiques. Le match devait initialement avoir lieu dimanche.

Les Messins sont eux bons derniers. Avec un seul point après cinq journées, ils devront vite relever la tête s'ils veulent éviter de descendre en fin d'exercice, même s'il reste beaucoup de matchs.