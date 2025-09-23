🎥 L'instinct du buteur a encore frappé : Lucas Stassin replace Saint-Étienne en tête !

Lucas Stassin s'est reconcentré sur le terrain avec Saint-Étienne. Et cela fait toute la différence pour les Verts.

La saison dernière, Lucas Stassin avait dû attendre la mi-décembre pour marquer son premier but avec Saint-Étienne. Cet été, malgré une préparation sans cesse compliquée par ses transferts avortés, le Brainois en est à quatre réalisations sur les trois derniers matchs.

"Quand le mercato s’est terminé, il s’est dit : Ok, je vais rester à Saint-Étienne, je vais me donner à fond pour le club et le faire monter", déclarait son père Stéphane au journal Le Progrès il y a quelques jours. Il n'a pas menti : depuis son retour dans l'équipe, le fiston a repris son opération de démolition.

Auteur d'un doublé contre Reims ce weekend, Stassin a encore délivré son équipe ce soir. Pourtant, les Verts ont longtemps dû patienter à Amiens. Au Stade de la Licorne, le score était encore vierge à l'entame du dernier quart d'heure.

Au bon endroit, comme toujours ou presque

Pour être tout à fait honnête, c'est avant tout Zuriko Davitashvili qui a fait la différence. Par son sublime enchaînement à la suite d'un coup franc contré, l'attaquant géorgien a pris toute la défense locale de vitesse. Mais il fallait bien une reprise de Stassin pour mettre au fond la frappe de son compère repoussée par le poteau.

L'un des buts les plus laids de l'ancien d'Anderlecht et de Westerlo ? Pas un problème pour Saint-Étienne, qui en profite pour s'imposer par le plus petit des écarts et reprendre la première place de la Ligue 2.